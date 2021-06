Los vecinos del futuro ecoparque de Sant Joan se movilizan contra la instalación

Los vecinos que viven cerca de la parcela que el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha cedido al Consorcio Terra para instalar un ecoparque se movilizan. No quieren la instalación junto a sus casas ya que, apuntan que «estará a 15 metros de las más próximas». Advierten de molestias como olores, ruidos y trasiego constante de camiones y aseguran que ya ha habido una primera consecuencia. El portavoz, Manuel Fernández, asegura que hay una promoción de viviendas muy próxima y algún comprador ya se ha echado atrás.

Indica que al menos están afectados medio un centenar de viviendas «en una de las zonas con el IBI más caro», y han iniciado las gestiones para crear la Plataforma Ecoparque sí, en zona residencial no. Fernández ice que «vamos a llegar hasta el final» y que «esto se puede convertir en un no al crematorio 2». En referencia a la oposición de los vecinos a aquella instalación. La recogida de firmas iniciada hace dos semanas supera las 400 y han comenzado una ronda de contactos con formaciones políticas. También se han reunido con la edil de Medio Ambiente, Esther Iborra. Pero están decepcionados porque aseguran que no hay intención de dar marcha atrás con la ubicación elegida. A pesar de ello, los vecinos van a plantear solares alternativos. Aseguran que van a llegar a la vía judicial si es necesario para evitar que se instale el ecoparque. Ya han colocado pancartas de rechazo. Advierten que el cambio de uso de la parcela debía consultare a los vecinos, algo que no se ha hecho y que consideran preceptivo.

Los residentes se han entrevistado con la concejal de Medio Ambiente y van a proponer alternativas

Entre los grupos políticos también hay reticencias, sobre todo porque no se haya informado a los vecinos. Desde Ciudadanos, socios de gobierno del PSOE, señalan que «no nos han informado en ningún momento de la finalidad del ecoparque. Desconocemos qué residuos pueden depositarse y cuáles no. Lo correcto es que se hubiera establecido con los vecinos afectados», indica Santi Román.

Sergio Agueitos de Compromís considera que «había alternativas mejores, como un almacén del que dispone el Ayuntamiento en el polígono industrial de El Salt, fuera de zonas residenciales y un lugar donde el paso de camiones no fuera una molestia, pero es que, para variar, no se ha tenido en cuenta para la decisión ni a los vecinos ni al resto de grupos políticos».

El portavoz de Podemos, Ignacio Ferreiro, ha mantenido una reunión con los vecinos, y ayer estuvo con la concejal Esther Iborra, conociendo el proyecto de primera mano y visitando otros ecoparques. El edil advierte de que no están en contra de la instalación, pero considera que el lugar elegido no es el adecuado, por estar en zona residencial. «Los vecinos se van a ver afectados aunque digan que no habrá olores».

El portavoz del grupo Popular, Manuel Aracil, indica que van a pedir en el próximo pleno que se les dé toda la información sobre la instalación.

Mientras, la edil de Vox, Gema Aleman, hace hincapié en que el ecoparque se encuentra junto a viviendas y el Colegio Rajoletes. «Se han tomado decisiones, fuera de toda lógica y sentido común, en detrimento de los ciudadanos de esa zona, quienes, al parecer, no tienen voz al respecto en este asunto». Coincide con otros grupos en pedir que se barajen otras ubicaciones.