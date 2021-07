El PP invita a los ediles díscolos de Cs a abandonar el Gobierno de El Campello tras las críticas del portavoz naranja

No es un secreto la fractura que existe en estos momentos entre los dos principales socios de gobierno en El Campello: PP y Ciudadanos. Hasta el punto de que ediles de la formación naranja están negociando desde hace unas semanas con el PSOE y con otras fuerzas de la oposición las posibilidades de una moción de censura. Sin embargo, la brecha ha quedado en evidencia más si cabe, después de que el portavoz del grupo municipal Cs, primer teniente de alcalde y concejal de Playas e Infraestructura Turística, Julio Oca, haya hecho público este martes un comunicado en el que denuncia “el caos y paralización en el que ser sumirá Playas sin técnico desde este verano”, y haya apuntado directamente hacia la Alcaldía y hacia la Concejalía de Recursos Humanos, en manos del Partido Popular. Ante ello, la reacción del PP no se ha hecho esperar y, por boca de su portavoz municipal, Lourdes Llopis, ha “invitado” a los concejales díscolos de Cs a abandonar el Ejecutivo local “sin más dilación”.

Desde el PP, ponen el foco en las reiteradas y constantes amenazas de fomentar una moción de censura con el único objetivo de desalojar del poder al alcalde, Juanjo Berenguer. Respecto al comunicado oficial de prensa en el que Julio Oca arremete contra la Alcaldía y la Concejalía de Recursos Humanos, desde las filas populares destacan que responde a un asunto que es competencia de Oca “y no ha sabido resolver, como muchos otros”. Ante ello, Lourdes Llopis ha invitado “a los concejales de esa formación díscolos con el equipo de gobierno local a abandonarlo sin más dilación”.

La portavoz del PP incide en que “no puede entenderse que un socio del gobierno ataque de esta forma a otro socio, sin otro objetivo que trasladar a la opinión pública una situación de desgobierno que no es real y que a nuestro entender únicamente pone de manifiesto incapacidades personales y políticas para el desarrollo de las funciones que les fueron encomendadas tras las elecciones de 2019”.

Por otro lado, afirma que “la oposición más dura que soporta ahora el equipo de gobierno procede de un sector del mismo equipo de gobierno”, y añade que “es kafkiano, y no entiendo que si tanto les desagrada estar ahí permanezcan en sus cargos. Por ética política, por coherencia y por dignidad, deberían irse de forma inmediata”.

La portavoz del PP asevera que, hasta la fecha, los casos del Ayuntamiento considerados “paralizados” y un auténtico “caos” afectan precisamente a las áreas que dirigen los concejales naranja, que “han provocado incluso las más airadas protestas de la ciudadanía, con manifestaciones cívicas inéditas en el municipio”, agrega.

“Cuando uno no está a gusto en un sitio, la sensatez se debe imponer. Es tan fácil como presentar la dimisión de los cargos y marcharse para que otros los desempeñen con mejor fortuna. Mantenerse en ellos por no perder un sueldo público es tan mezquino como injusto para los vecinos”, sentencia Llopis

El comunicado de Llopis llega después de que Julio Oca haya denunciado "el caos al que se ve abocada la concejalía que regenta, de hacerse efectiva la no renovación en su puesto de trabajo del arquitecto municipal y responsable del servicio de Playas". Se trata de un técnico que actualmente realiza la gestión de más de medio centenar de trámites "imprescindibles para el correcto funcionamiento y mejora de los servicios en los 23 kilómetros del litoral campellero”, detalla.

En su comunicado, Oca afirma mostrar su "más enérgico descontento ante una decisión tomada de forma unilateral desde la Concejalía de Recursos Humanos y Alcaldía, sin ni tan siquiera habérsele comunicado previamente". El primer teniente de alcalde, según sostiene, tuvo conocimiento del futuro cese de su funcionario, a través de otros trabajadores del Ayuntamiento que ya eran conocedores de quien iba a ser el sustituto del arquitecto.

“Ante esta circunstancia, el edil de Playas contactó con su responsable quien le confirmó que, el pasado mes de mayo, solicitó a la Concejalía de Recursos Humanos su deseo de no jubilarse el próximo 11 de septiembre y renovar en el puesto, dadas las necesidades de planificación, coordinación y supervisión de los servicios que se están prestando desde el área de Playas, más aún en la época estival”, mantiene.

Daban por sentada su permanencia

“Tanto el edil como el arquitecto, que desde la fecha de solicitud de la prórroga no había obtenido respuesta por parte de la Concejalía de Recursos Humanos, daban por sentada su permanencia y, con ello, la estabilidad del área de Playas, hasta el momento en el que, por canales no oficiales, se puso en conocimiento de los dos, que el cese del funcionario ya había sido decidido por Recursos Humanos y Alcaldía”, indica el comunicado de Cs.

“A pesar de esta circunstancia, el funcionario solicitó un encuentro con el alcalde, Juanjo Berenguer (PP) y la edil de Recursos Humanos, Lourdes Llopis (PP), para exponerles su deseo de seguir en activo y mostrarles la ingente cantidad de trabajo propia de la temporada estival, así como los proyectos, que quedarían paralizados”, señala.

Con estos puntos de partida, el portavoz de Ciudadanos y edil de Playas advierte que, “de no revocarse la decisión de no renovación por parte de la Concejalía de Recursos Humanos y Alcaldía, el litoral campellero se verá sumido en un profundo caos a muy corto plazo, ya que, de ejecutarse esta decisión unilateral, el arquitecto se ausentaría de inmediato para disfrutar de su periodo vacacional, sin ni tan siquiera producirse un periodo necesario de traspaso de información y práctica con el ingeniero que, hasta septiembre, no vendría a cubrir una vacante que, lejos de necesitar ser suplida, requiere de más refuerzos". Oca cierra el comunicado diciendo que "esperamos, finalmente, que opere el sentido común".