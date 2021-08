Denuncian la falta de EPIs y viseras en el centro de salud de Mutxamel

Desde este sindicado han alertado que esta carencia viene de lejos, pese a que reiteradamente se ha advertido de ello en reuniones y en la comisión de Riesgos Laborales. No entienden que no se esté suministrando el material necesario como equipos de protección individual (EPI) y viseras pese a haber stock para el departamento. Y esto advierten está llevando a que no puedan explorar a pacientes con patologías respiratorias por el riesgo de contagio si son enfermos de covid-19. Por ello, si no hay material, se les atiende telefónicamente si el caso es leve, sin poder explorarlos, o se los deriva al Hospital, lo que los conduce a esperas de horas en Urgencias.

Un médico del centro explica que «cuando llegamos a la guardia no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Muchas veces tenemos que traernos el material de casa. A veces los equipo no son de tu talla, o no hay, ni tampoco viseras. Avisas antes de ir a la guardia para que te dejen material y lo que te contestan es que no te lo dan porque si no después desaparece. Todo viene porque hace tiempo un sábado desaparecieron, no sabemos cómo, unas mascarillas. Pero esa no es la solución».

Desde el CESM denuncian la dejadez del responsable de Enfermería en este tema, ya que «nos consta que material sí que hay en el departamento, y que en otros centros de salud cuando es necesario se repone el material cuando se rompe o se gasta sin ningún problema».

Réplica

Por su parte desde Sanidad mostraron este fin de semana su sorpresa por esta denuncia, ya que aseguran que existe material de protección de sobra a disposición de los facultativos del departamento y no les consta que en Mutxamel haya ningún problema. Destacaron que «todos los fines de semana se deja material de protección suficiente» en el PAC, por lo que no entienden la denuncian del sindicato.