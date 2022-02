La falta de personal en Contratación lastra el desarrollo de los proyectos previstos para San Vicente

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig tiene un problema enquistado de falta de personal. Y ello se traduce en un deterioro de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Hace años que los distintos departamentos dan señales de alarma y se quejan de su situación. Y los propios jefes de servicio lo advierten. Ahora, dos áreas tan sensibles como la de Contratación, que debe desarrollar y sacar adelante los proyectos del Ayuntamiento; o la propia Intervención municipal, cuya misión es la fiscalización del equipo de gobierno, se quejan de esa falta de empleados públicos en sus áreas, que lastra el trabajo que deben desarrollar.

En un informe, la jefatura del área de Contratación de San Vicente advierte de las dificultades que se encuentra para afrontar el día a día en el que a la actividad habitual de la gestión de contratos vigentes y sus incidencias, como son las prórrogas, la revisión de precios, las sanciones a las que pueden enfrentarse, las devoluciones de garantía etc., se suma el trabajo de novedades como los proyectos previstos con el remanente.

En 2021 se generó el denominado "segundo presupuesto" en el que se anunciaron más de 200 actuaciones y proyectos necesarios para San Vicente por un importe de 16,5 millones de euros. Un ambicioso plan que ha chocado con la falta de personal, que impide poder desarrollar todo lo previsto. El propio alcalde y concejal de Urbanismo y de Recursos Humanos, Jesús Villar, reconoce que fue un error programar tantos pequeños proyectos que, en definitiva, llevan tanto trabajo administrativo que uno de mayor envergadura. Y es que han colapsado los departamentos que tienen que sacarlos adelante. Y en dos meses volverá a haber nueva liquidación del presupuesto y remanentes para nuevos proyectos.

Desde la jefatura de Contratación "se quiere dejar constancia de la absoluta escasez de medios personales de los que se dispone en el departamento", y advierte al mismo tiempo que ya se ha trasladado a los responsables municipales "en sucesivas ocasiones, que los medios disponibles no eran suficientes para el correcto funcionamiento del departamento", y aquella advertencia se hizo en el mandato anterior, 2015-2019. Por aquel entonces el área tenía 4 trabajadores, hoy las circunstancias han empeorado ya que ahora hay 3 empleados públicos "pese al incremento sustancial de la carga de trabajo".

La Intervención municipal también hace constar la falta de medios personales de los que dispone, en el informe sobre el Plan Anual de Control Financiero. En el documento deja claro que debido a los escasos medios disponibles actualmente es difícil poder hacer la labor de fiscalización necesaria que prevé dicho plan. Y adelanta que hay materias que fiscaliza el departamento, que en algún caso pueden requerir una colaboración para sacarlas adelante; y otras actuaciones, como el control financiero de subvenciones, que se realizan a través de la contratación de una firma privada para realizar la auditoría. Algo que adelantan, los presupuestos deben consignar anualmente por 16.5000 euros para poder desarrollar este control financiero externo.

Denuncia ante la Inspección

A estos problemas de falta de personal se suman procedimientos internos, que no dejan de provocar un amplio malestar en la plantilla. Y uno de ellos es el calendario laboral que el Ayuntamiento de San Vicente no ha aprobado a pesar de estar obligado. Ello ha motivado la denuncia que ha presentado el sindicato CSIF ante la Inspección de Trabajo, por el incumpliemento "otra vez, y ya es la enésima, lo dispuesto por los artículos 11 y 21 de nuestro vigente Acuerdo-Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo, al no haber aprobado aún el Calendario Laboral de 2022".

El consistorio debe de dar luz verde antes del 31 de enero las condiciones de trabajo de sus empleados, previo acuerdo con los sindicatos, algo que no ha pasado ni este año ni tampoco el anterior. Desde CSIF explican que a través del calendario laboral "se articula y plasma la programación y planificación empresarial de los tiempos de prestación de servicios de los trabajadores y a través de ellos se fijan y adecúan anualmente los tiempos de trabajo y de descanso previamente determinados, los turnos de vacaciones y los permisos y licencias". Y explican que no hacerlo supone un perjuicio para los empleados y a su planificación familiar y laboral. En San Vicente son casi 400 los trabajadores municipales de los distintos servicios.

Esta es la segunda vez que el Csif denuncia al Ayuntamiento por el mismo motivo, algo que consideran "una tradición de este equipo de gobierno".

En la oposición han sido muy críticos con la falta de recursos humanos. Mientras el PP ha denunciado la dificultad de gestionar un área por la que han pasado en dos mandatos seis concejales; el grupo municipal de Ciudadanos ya lamentó en el pleno de presupuestos celebrado en enero la política que se desarrolla la "huida hacia adelante" al pasar la oferta de empleo público de 2017 y 2018 a punto de caducar a este año. La concejal Mariela Torregrosa ha explicado que "los problemas en Recursos Humanos, lejos de solucionarse, se agravan cada día que pasa y vemos cómo no han sido capaces de solventarlos ninguno de los concejales que han pasado por este departamento en los últimos años, incluido el actual edil del área, que es el alcalde".

Torregrosa ha añadido que "la mala gestión política en Recursos Humanos repercute en el resto de departamentos, en el servicio que se presta a los vecinos y en los propios trabajadores municipales, que están totalmente saturados y que ven cómo pasan los años y no aumenta la plantilla del Ayuntamiento en una ciudad que no deja de crecer".