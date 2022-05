La jueza del caso Whatsapp de San Vicente pide más información antes de decidir si abre juicio

La investigación que determinará si se archiva o se abre juicio por el caso de los Whatsapp en el que participaban algunos concejales del PSOE de San Vicente y personas ajenas al Ayuntamiento sigue su curso. El juzgado de Primera Instancia e Instruccion número 1 de San Vicente en el que se abrieron diligencias previas ha recibido del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig la información que pidió para conocer si son accesibles al público informes y documentos que circularon por dichos grupos de mensajería. Este caso explotó en marzo del año pasado y obligó a dimitir a dos concejales del equipo de gobierno. Además, dejó en carne viva al grupo municipal socialista, completamente dividido.

En abril de 2021 salió a la luz que diario que no sólo se llegaron a pasar actas a través de algún grupo de WhatsApp, también se dio información sensible sobre procesos de contratación. Y es lo que ha indagado la jueza del caso. Distintos departamentos municipales han elaborado informes respondiendo a su solicitud de información; Contratación, la Secretaría General y el Servicio Jurídico y Administrativo de Urbanismo. Los técnicos señalan que algunos de los documentos que circularon por los grupos de mensajería no eran públicos o indican que se dieron a conocer en estos grupos antes de que se hicieran públicos. Aclaran que los expedientes y la documentación de las mesas de contratación son internos para el tratamiento de las personas que forman parte de ellas, por lo que en ningún caso deben de ser aireados. También se detalla que tampoco son públicos los informes que se elaboraron durante la comisión informativa especial en el caso de un proceso de incorporación de un trabajador a la biblioteca.

En su consulta, el juzgado tambien ha sabido que hasta final de mayo de 2021 no fueron accesibles al público expedientes como el de la modificación puntual del Plan urbanístico La Almazara.

El alcalde, Jesús Villar, asegura que no ha visto esa documentación remitida por el Ayuntamiento. "Se ha recopilado la información y no hay interpretaciones posibles hay asuntos, por ejemplo, como los que tratan las comisiones informativas que no son públicas", declara. "La jueza pretendía saber si cuando esa documentación se pasó por esos grupos era publica y de conocimiento para todo el público", añade Villar.

El primer edil cree que este paso será el definitivo para la decisión de abrir juicio o archivar el caso y no cree que se llame a nuevos concejales a declarar. Y advierte que si se abre juicio, otra de las incógnitas es saber contra quién o quiénes, puesto que la participación en dichos grupos, considera, no ha sido la misma. Adelanta que en el caso de que se abra juicio contra los concejales investigados que siguen en el Ayuntamiento "antes de tomar una decisión lo comunicaré al partido y estará apoyada por el partido".