Compromís denuncia que el bipartito da la espalda a Sant Joan con el trazado del TRAM

El equipo de gobierno municipal "ha dado la espalda a los intereses de Sant Joan” con el proyecto del TRAM. Tras hacerse pública la postura del gobierno de PSOE y Cs sobre la futura conexión del TRAM, la formación valencianista "ve alarmante la defensa de la opción más larga y perjudicial para el pueblo de Sant Joan. Incluso se ha reconocido que el recorrido 'que no circule por la avenida Pintor Pérez-Gil no es una buena opción, puesto que ningún santjoaner se plantea ir a Alicante bajando primero a la playa', unas declaraciones que evidencian que no se tiene pudor alguno en atentar contra las vecinos y vecinas de Sant Joan, defendiendo un trayecto de más de 40 minutos y que no soluciona los problemas de movilidad entre Sant Joan y Alacant". En Cambio, Mutxamel bajo gobierno de PP y Cs, sí que aboga por un desdoblamiento del ramal para acortar el tiempo del trayecto.

En comunicado Compromís recuerda que "inicialmente, la línea buscaba conectar los municipios de Sant Joan y Mutxamel con el Hospital de Sant Joan y la capital. Una propuesta con una duración aproximada de 25 minutos que defendía la Conselleria y que Compromís siempre ha trabajado para que se consiga. Sin embargo, el proyecto ha tomado un giro de 180 grados. El gobierno local prioriza conectar el PAU 5, que ya tiene una conexión con 4 líneas de TRAM (dos de ellas con paradas a menos de 5 minutos a pie) y Nou Nazareth, cuya zona contará con la parada de Benimagrell a menos de 10 minutos andando". Es por eso que la formación "no entiende cómo el gobierno santjoaner del PSOE y Cs, cuya existencia algunos defendieron para que no gobernara la derecha, está demostrando ser el brazo ejecutor de los intereses económicos y del PP. Y, lo que es peor, en contra de los intereses de los propios santjoaners y santjoaneres". Desde Compromís sostienen que “no aceptaremos un trayecto de 45 minutos y 45 millones de euros de inversión cuando existe la posibilidad de luchar por uno de 25 minutos y 23 millones”, y añaden que se trata de una alternativa real para fomentar una movilidad más sostenible, además de ser una opción más económica y rápida. “Que las formaciones políticas se muestren serviles al dinero y al poder es muy preocupante, porque al final no se gobierna para solucionar los problemas de las personas, sino para favorecer nuevamente los intereses de las constructoras. El hecho de no haber alzado la voz ante la barbaridad que supone gastar 45 millones de euros en un tranvía que tarda lo mismo en llevarnos a Alacant que hacerlo a pie, dice mucho de los intereses que defienden estos partidos. Nadie debería permitir que nuestra comarca y nuestra movilidad se hipoteque por décadas para que unos pocos hagan dinero vendiendo sus pisos más caros”, afirma Sergio Agueitos, portavoz del grupo municipal Compromís.