Sant Joan sigue perdiendo patrimonio. Villa Carmen, que se remonta al siglo XVIII, ha sufrido el derribo de una parte de sus elemento por los trabajos de la urbanizadora del plan SUP-11 Avenida de Benidorm, para desarrollar el bulevar comercial de la avenida Miguel Hernández -antigua N-332-. Varias asociaciones culturales alertan que se trata de elementos protegidos destruidos, aunque desde el Ayuntamiento lo niegan y han encargado informes aclaratorios. Esta semana se ha producido el derribo de la valla, la puerta exterior de estilo colonial y se ha demolido una parte de casa, en concreto una estancia en la planta baja, afectando a los pilares que aguantan la balconada. Una balconada que en cualquier caso sí que está protegida.

Desde la plataforma Salvemos el Patrimonio Cultural de Sant Joan, la Asociación Cultural Lloixa y Compromís han alertado de los daños sufridos en esta finca, que recuerdan está protegida y tiene 300 años, aunque desde el Consistorio matizan que es una protección parcial, no de todos sus elementos.

Desde la plataforma alertan que además las obras también han afectado a la acequia de la calle San Antonio y a los andadores del jardín, y que "esto es la definición exacta de destrucción del patrimonio. Un daño irreversible e irreparable a toda la ciudadanía. La finca se encuentra protegida y la urbanizadora presentó un escrito para descatalogarla", tal y como informó este medio el mes pasado.

La plataforma se pregunta "¿qué ha hecho este Ayuntamiento para proteger Villa Carmen? ¿O se han limitado a no hacer nada?" reclamando a las concejalías de Cultura y Urbanismo junto con el alcalde "explicaciones y poner remedio a este descalabro. La finca no ha caído todavía, estamos a tiempo".

Desde la AC Lloixa, que el mes pasado ya advirtió de la pérdida de patrimonio en la finca Palmeretes y del temor de que la siguiente fuera Villa Carmen, han destacado que el arco de la puerta colonial de acceso a la finca está recogida en la ficha del catálogo de edificios protegidos y no entienden que se haya permitido su derribo y el abandono de su jardín. Es más, lamenta que pese a su advertencia de hace un mes, no se ha hecho nada por evitar una nueva pérdida de patrimonio.

Compromís exige explicaciones

Por su parte desde Compromís se ha anunciado que el portavoz de su grupo municipal, Sergio Agueitos, "ha registrado una serie de preguntas en relación con las actuaciones que se están desarrollando alrededor de Villa Carmen, una finca que forma parte del patrimonio protegido de Sant Joan. Villa Carmen se ha visto afectada por el proceso de urbanización del SUP-11 y ya se han producido los primeros daños en su estructura, que ha generado gran revuelo por parte de las asociaciones y plataformas vecinales del municipio. La valla y la puerta roja de estilo colonial ha sido retirada y se ha afectado parte de la planta baja y el pilar que sostiene la balconada".

La formación valencianista advierte que "ente estas actuaciones, el edil de Compromís ha pedido explicaciones y quiere conocer si hay una supervisión de las obras por parte del Ayuntamiento. Además, se pregunta qué se ha hecho con la puerta que se ha retirado, porque aunque haya partes que no estén protegidas, no es necesario destruirlas al poder reutilizarse y no perder los elementos que caracterizan la finca".

Agueitos ha preguntado también si se piensa abrir expediente sancionador por los daños realizados al patrimonio protegido según catálogo. "Es importante que el Consistorio apueste por la protección del patrimonio y tenga una sensibilidad al respeto, porque su responsabilidad es fundamental para frenar la desconsideración que hay hacia la memoria y el patrimonio cultural de Sant Joan. Hace más de 20 años que el arquitecto Santiago Varela especificó en el informe de la catalogación de la finca Villa Carmen que 'hay que conservar íntegramente la casa porque se trata de una construcción histórica de notable interés arquitectónico, y las posibles obras tienen que conservar y potenciar los elementos originales de cada reforma, en especial los de mayor antigüedad, así como los elementos de los jardines construidos de forma de folies'".

Por último, el grupo municipal de Compromís ha reclamado el informe arqueológico que tendría que constar en el expediente de este sector y que "la concejala del área se comprometió a hacer llegar hace meses".

Equipo de gobierno

Por su parte la edil de Urbanismo, Eva Delgado (PSOE) ha aclarado que los elementos derribados "no están protegidos, ya que el nivel de protección es parcial. Lo que está protegido es algunos elementos del jardín y lo que es la vivienda", aunque la parte que se ha derribado de la casa era un añadido correspondiente a un baño, que tampoco estaba protegido. La edil ha señalado que "también se ha derribado la valla de la entrada porque estaba fuera de alineación y obviamente no estaba protegida".

En cualquier caso Delgado ha pedido informes sobre esta actuación tanto de la urbanizadora como del arqueólogo consignado por la Conselleria. Nos trasladan que está todo ok. Hay una ficha que es toda la descripción, pero lo que está protegido es la casa y parte del jardín.

Del mismo modo el alcalde Santiago Román (Cs) también se ha interesado por esta actuación, se ha personado en la zona y ha pedido informes al respecto.