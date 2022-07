Movilización para evitar la demolición de la fuente de la carretera de Agost. Un grupo de vecinos de San Vicente ha organizado una manifestación para el próximo martes, bajo los lemas "En defensa de la fuente monumental", "Sí a la fuente monumental" y "Salvemos la fuente monumental".

La misma tendrá lugar en el parque Juan XXIII y en la propia glorieta. La protesta empezará a las 20.00 horas con la lectura de varios textos, y la manifestación saldrá a las 20.30 horas desde el parque, para finalizar una hora después en el cruce de las calle Ramón y Cajal y San Antonio, con un recorrido de unos 500 metros.

La movilización de dos vecinos ha permitido recoger cerca de un millar de firmas contra el proyecto del Ayuntamiento. Hacían un llamamiento a todos los partidos políticos para que eviten su desmantelamiento y pedían que se valore ponerla de nuevo en funcionamiento. A la vez, abogaban para que se ponga en valor que sea "la fuente más grande de la Comunidad Valenciana", y ahora impulsan esta movilización.

Estos residentes proponen que se convoque un concurso público con empresas especializadas para que hagan un estudio, que se elabore un presupuesto con el coste de restaurar el manantial a su estado original y que también que se acuerde con los vecinos y establecimiento de la zona un horario de funcionamiento, que les evite molestias, y a la vez, que sirva de atractivo turístico en San Vicente. De hecho, piden que se valore hacer espectáculos de luz y agua en este surtidor. Y que se haga un recorrido turístico que podría llamarse "la ruta de las fuentes".

Del mismo modo el PP y Cs han reiterado este mes su rechazo a la eliminación. Los populares han solicitado por segunda vez que no se proceda a la demolición de la emblemática fuente de la rotonda del Parque Juan XXIII, y por el contrario, se realicen actuaciones encaminadas a ponerla en marcha de nuevo, en las condiciones adecuadas para que vuelva a ser un referente turístico y monumental de nuestra ciudad. Y para ello además han impulsado el hasgtag #LaFuenteNoSeToca.

Y Cs ha reclamado al tripartito que escuche a los vecinos y exige que no siga adelante "con una idea que divide a los ciudadanos, que no demanda prácticamente nadie y que no es prioritaria".

Por su parte el Ayuntamiento ha realizado una encuesta sobre el futuro de la fuente, resultando que la mitad de los participantes opta por quitarla y un 30% prefiere dejarla. En la consulta han participado 263 personas y el Ayuntamiento de San Vicente ha anunciado que hará un anteproyecto con la alternativa que opta por una rotonda en forma de trébol en lugar de la actual fuente.