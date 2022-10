Los padres del colegio Pla Barraques urgen al Ayuntamiento de El Campello actuaciones para frenar el deterioro que denuncian sufre el colegio, que aseguran "se cae a trozos", con suelos que se levantan o aires acondicionados que no funcionan. Y anuncian movilizaciones. En cambio, desde la Corporación han respondido este lunes que la licitación de las obras incluidas en el Plan Edificant, valorada en 1,86 millones, es inminente, por lo que los trabajos para acabar con esta situación darían comienzo en breve.

Desde la Ampa han alertado de la situación en la que se encuentra el colegio y lamentando la "desidia" del Ayuntamiento, ya que "llevamos años con escritos, reuniones y consejos escolares, solicitando al Ayuntamiento la reparación del aparato de aire acondicionado de un aula de 4 años, y llevamos un año y medio como mínimo para que se arregle el suelo de la misma aula, ya que es de vinilo y se ha despegado, levantándose el vinilo, con lo que provoca la caída de los menores y por ahora solo traspiés de la tutora".

La asociación apunta que el 21 de septiembre se reunieron con la concejal de Educación, Dorian Gomis (PP), y la técnico municipal, "y nos dijeron que no nos preocupáramos, ya que eso se iba arreglar de 'inmediato por seguridad' de los alumnos, que nos iban a mandar al técnico para ver lo que había que hacer".

Pero "al ver que llegaban las Fiestas Patronales y el técnico no se había pasado, me volví a acercar el 11 de octubre al Ayuntamiento a decirle a la concejala que el técnico no se había pasado, y su contestación fue" se comprometió a que iba ir el técnico "pero no cuándo". por lo que ese mismo día pidieron una cita con el alcalde Juanjo Berenguer que "seguimos esperando". "Pero hasta aquí, creo que ya hemos aguantado mucho tiempo con este tema", por lo que han anunciado que si no se solucionan estos problemas esta semana, se movilizarán con los niños frente al Ayuntamiento.

Además, lamentan que "al ir a realizar el taller de Halloween y vimos los patios... no lo podíamos creer, los patios están hechos una porquería y es que resulta que ahora solo lo limpian un vez al mes".

Solución inminente

Por su parte la edil de Educación no ha querido entrar a valorar las manifestaciones de la Ampa, ya que ha recordado que "mi interlocutora es la directora del centro". Dorian Gomis ha anunciado que en los próximos días el Ayuntamiento va a proceder a la licitación de las obras de reforma del centro, tras la valoración de las ofertas de las empresas que se han presentado al concurso, por lo que en breve se espera que puedan arrancar las obras. Del mismo modo ha recordado que el Ayuntamiento no puede realizar unas obras ahora que ya están incluidas en un proyecto que está ya a punto de ejecutarse, y que la tramitación del Plan Edificant recae en el personal del Ayuntamiento, que es quien pone los medios, limitándose la Generalitat a aportar los fondos.

En el Pla Barraques se va a construir un gimnasio, habilitar salidas de emergencia, reformar aseos e instalar aire acondicionado o ventiladores, entre otras cosas, por 1,86 millones de euros. Y hace unos días el Ayuntamiento licitó su primera obra del Plan Edificant por 7,8 millones, la ampliación del IES Enric Valor, cuyas obras se espera que empiecen en las próximas semanas.