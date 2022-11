Duerme al ras y tiene como techo un algarrobo. Durante varios meses han sido varias las personas las que compartían el espacio, y ahora lo hacen de forma intermitente y desde hace unos días únicamente es un hombre el que duerme en un solar en la zona de Frank Espinós de Sant Joan d'Alacant. Desde este verano el recinto, propiedad de un banco, ha estado ocupado por al menos tres personas sin hogar que lo han utilizado de refugio. Allí tienen todo lo que pueden necesitar: un colchón colocado bajo una alfombra, una almohada, una lona para protegerse si llueve, una mesa, una desvencijada silla de escritorio y bolsas, botes y enseres y objetos de toda condición desperdigados en el entorno.

La vida de esta persona sin hogar es itinerante y sin un rumbo fijo, aunque lleva tiempo afincado en Sant Joan, porque antes del solar que ocupa habitaba en una casa abandonada de la que fue desalojado porque se iba a iniciar una obra. Le echaron junto a varios compañeros que, como él, han elegido una vida nómada. Allí no habían tenido problemas porque no había vecinos y nadie se había quejado de su presencia, aunque sí hubo algún que otro problema ya que se provocó algún incendio fortuito.

Antes no habían llamado tanto la atención. Pero en este caso, hay un establecimiento hotelero justo al lado del solar, que se queja de la acumulación de suciedad en el recinto, de malos olores y excrementos y de comportamientos incívicos.

La presencia durante meses de estos sin techo ha provocado además de críticas por suciedad, también por altercados, ya que se han denunciado peleas. Y aunque el transeunte que ocupa el solar muy probablemente no lo sabe, se ha convertido en protagonista involuntario durante dos plenos municipales donde se ha hablado de su caso y de la necesidad de encontrar una solución a residir bajo un árbol. Desde el Consistorio conocen bien la situación en la que vive este hombre porque desde agosto, cuando eran más las personas cobijadas bajo el algarrobo, se han realizado intervenciones en busca de una solución.

También advierten desde el consistorio que no pueden hacer más de lo que ya se ha hecho, puesto que la ahora única persona que pernocta allí está en una propiedad privada, un propietario al que han conminado a tomar las medidas necesarias para evitar que haya intrusos, pidiendo que balice por completo el solar, porque ya instaló un vallado pero dejó una parte sin cerrar.

La responsable del Hotel Torre San Juan, Rosa María González Regalado, que está justo al lado del solar, se queja de la suciedad acumulada y de la inseguridad y la intimidación que provoca este asentamiento entre el vecindario y pide medidas. Advierte de que han tenido que soportar peleas y altercados durante este verano. Y lamenta la mala imagen que se han llevado los huéspedes del establecimiento (cerrado ahora hasta primavera), ya que hay ventanas orientadas precisamente al algarrobo, "hasta el punto de que clientes me preguntaban si la zona es segura". La empresaria explica que han sido muchas las llamadas a la Policía "pero nos dicen que no pueden hacer nada" y se lamenta de que "esta era una zona tranquila hasta ahora".

En agosto la Policía Local santjoanera actuó precisamente a raíz de las quejas. Los agentes acudieron a la zona e identificaron a las personas que vivían allí y el concejal de Seguridad, Jaime Albero, explica que se les ofreció los recursos en materia de servicios sociales de los que dispone el consistorio para estos casos.

Lo que corroboran desde los servicios sociales santjoaners. El concejal Marcos Piña, reconoce que existe un problema de salubridad por los desperdicios que se acumulan en el recinto. Y recalca las limitaciones que tiene el Ayuntamiento en este caso. "Nos consta que ya está comunicada la situación al propietario que, de hecho, ha vallado una parte". Y cuenta que desde su departamento se han ofrecido a los sintecho que vivían en el solar los recursos municipales de los que dispone el consistorio. Y a renglón seguido advierte de que depende de la persona aceptarlo.

El consistorio santjoaner carece de una alternativa habitacional, por el momento no tiene ninguna vivienda para situaciones de urgencia, y cubre estas necesidades gracias al convenio que mantiene con Cruz Roja para atender situaciones de emergencia social.

El grupo municipal Vox ha denunciado en varios plenos la situación y ha exigido que se tomen medidas. La concejala Gema Aleman ha pedido al ayuntamiento actuar de oficio "con la consiguiente repercusión económica al titular, para la limpieza de la parcela en la zona en donde se encuentran estas personas, y el vallado integral de la misma para que la policía pueda actuar y desalojarles, previa denuncia, por invadir una propiedad privada".

Desde el Ayuntamiento recalcan que el consistorio no puede actuar en una propiedad privada. Y que es el propietario el que tiene que denunciar la ocupación. Y a pesar de ello, advierten de que no se han quedado de brazos cruzados y varios departamentos han intervenido ya. El alcalde, Santiago Román, ha asegurado que el Ayuntamiento ha actuado en este caso desde el primer momento y a la vez ha explicado que va a darse una solución: "lo que no haga la propietaria actuará de oficio el Ayuntamiento", aseguraba en el pleno del 29 de octubre pasado. A la vez la concejala de Urbanismo, Eva Delgado, hacía hincapié en el hecho de que las personas que habitan o han residido en el solar "están ocupando el lugar de forma no legal".