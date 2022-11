Con la casa terminada, cerrada y vigilada para evitar okupas porque aún no se ha urbanizado la zona y la entrega de la Licencia de Primera Ocupación está condicionada a que se urbanice la zona. Con esa indeterminación se encuentran los primeros propietarios de una vivienda en el sector Nou Nazareth de Sant Joan d'Alacant que ven con impotencia que los plazos que les dieron para entrar a vivir no se van a cumplir.

Denuncian que la falta de urbanización del sector urbanístico más ambicioso del municipio va a retrasar la entrega de sus hogares y se quejan de la escasa información que han recibido y están recibiendo cuando se interesan por la urbanización del sector. "El Ayuntamiento nos remitió a la Conselleria, de ahí nos mandaron a los técnicos, se pasan la pelota y nadie entona el mea culpa. Y a mi ya ni me contestan", lamenta uno de los propietarios que compró su vivienda en 2021.

La repercusión es grande porque se trastocan los planes de las familias. Uno de los afectados cuya casa está en la calle alcalde Paco Seva lamenta que entre octubre y noviembre tenía prevista la visita para hacer mediciones y poder planificar la compra de muebles, pero se ha aplazado. Esto conlleva a su vez una cadena de retrasos, que en casos como el suyo se agrava ya que ahora vive de alquiler y no sabe si podrá seguir en la misma casa, porque ya anunció a su casero que se marchaba.

Aedas Homes es su promotora, ha sido rápida en construir y en prácticamente tener acabadas las primeras viviendas. Sin embargo, no lo ha sido tanto Sant Joan a través de la empresa municipal Personas y Ciudad (Pycsa), que tiene que llevar a cabo la urbanización de las calles. Y los futuros vecinos denuncian que ese retraso va a repercutirles en la entrega de sus casas.

Algo que también le afecta a propietarios que compraron o ya tenían un solar en Nou Nazareth y con el desbloqueo de la urbanización decidieron construirse una vivienda unifamiliar. Es el caso de uno de los particulares que reconoce estar viviendo su propio infierno particular al no poder entrar a vivir en su casa ya terminada. El propietario del número 13 de la calle El Vi tiene construido su chalé, cuenta con los servicios básicos de luz y agua, pero no tiene cédula de habitabilidad porque la avenida principal de Nou Nazareth, Maestro Músico Antonio Climent, donde tiene la entrada a su nueva casa, está sin acabar.

Desde el Ayuntamiento advierten de que la instalación de la línea eléctrica del Cantalar era el principal escollo para poder desarrollar la zona y ya la semana pasada se logró desbloquear. "Una vez que se ha desbloqueado la línea eléctrica del Cantalar no hay ningún retraso. Se han estado haciendo trabajos independientemente. El que no estuviera la línea estaba retrasando el sector, pero ya está desbloqueado", ha declarado la concejala de Urbanismo, Eva Delgado.

Sin embargo, ni siquiera este anuncio ha convencido a las promotoras, que un día después del anuncio del desbloqueo y ante las preguntas de los compradores para saber si ello significa que sus viviendas iban a entregarse a tiempo lamentaban no poder dar una fecha de entrega. En una de las cartas enviadas a un comprador alegan estar "actuando con prudencia" hasta contar con datos "veraces, confirmados y contenidos en los documentos al efecto".

Este martes, ya con más información, indican que la Conselleria de Medio Ambiente y el Servicio Territorial de Industria han dado el visto bueno a la ejecución de la línea eléctrica y que el siguiente paso es la contratación de las obras y ponerlas en marcha. Y adelantan su confianza en el compromiso de la Alcaldía y de Iberdrola para poder agilizar los trabajos pendientes, pero siguen sin poder dar una fecha de entrega.

A pesar del nuevo anuncio y la confianza de la concejala de que los problemas ya se han resuelto, los propietarios no son optimistas. "Esto es una inacción constante", explica uno de los futuros vecinos de Nou Nazareth, "las casas están cerradas y con vigilancia para evitar que las ocupen, están en la fase de terminación de la urbanización y el asfaltado". Sin embargo, la urbanización exterior no se ha desarrollado "las farolas están rotas, las aceras están rotas y llenas de matorrales, no hay movimiento, solo el de las constructoras", denuncia.

Él compró la vivienda en 2021 y en su contrato le indica que se le entregará su casa a finales de marzo de 2023. Y no cree que esa fecha se pueda cumplir. "No les va a dar tiempo, la instalación eléctrica son 4 meses, las calles están inacabadas y algunas dependen además del Ayuntamiento de Alicante que tiene que dar el visto bueno para unirlas", advierte. Uno de los principales problemas son precisamente las calles cerradas y que no están conectadas con otras principales que entroncan con la avenida Pintor Pérez Gil, o con Conrado Albadalejo y que les da continuidad con el Pau 5. "La calle Rafael Altamira, por ejemplo, acaba en la nada, en un descampado", indica con incredulidad.

Otro de los futuros vecinos compró el terreno hace seis años y cuando se desbloqueó el desarrollo de Nou Nazareth, paralizado desde 2010, decidió construir su vivienda. La obra arrancó antes de la pandemia y ya está finalizada y sin nadie que pueda vivir en ella aún. Su terreno linda con la zona de Frank Espinós y con Nou Nazareth, y la entrada la tiene en el sector inacabado, de ahí que no tiene aún la cédula de habitabilidad. En el Ayuntamiento le recuerdan que su licencia de obra estaba condicionada a la finalización de la urbanización, y confiesa que nunca pensó que ese desarrollo se quedaría encallado. "El ayuntamiento me tiene que dar la cédula de habitabilidad, pero como no han abierto la avenida no me la da. En estos 3 años he tenido muchas reuniones y ahora me dan largas, me dicen que la tienen que abrir", resume.

Dos décadas paralizado

El desarrollo del sector se ha eternizado. En 2003 arrancaba el proyecto de Nou Nazareth con la iniciativa de un urbanizador privado. Las obras inacabadas de urbanización se paralizaron en 2010. En 2015 se había logrado la rescisión del contrato con el urbanizador original. Y en 2020 el proceso volvió a reactivarse tras unos largos trámites. Así que, cuando en 2020 se dio luz verde a la urbanización, saltaron lágrimas de alegría. Se encuentra en un entorno estratégico que desde el primer momento captó el interés de las urbanizadoras. Aedas Homes y Metrovacesa son las dos principales propietarias de suelo en Nou Nazareth, con el 23,6% y el 13,3% respectivamente. Otras promotoras con una participación menor son Solpriga, con un 6,6%, Altamira, con un 6,3%, Realia, con un 5,2%, y la alicantina Cívica, con un 3,8%. Y el Ayuntamiento posee suelo para 80 viviendas.

Nou Nazareth es un sector colindante con la Playa de San Juan, la zona campellera de Muchavista y el campo de golf. Está situado entre el Hospital Universitario de Sant Joan y la Universidad Miguel Hernández, con una superficie de 382.117 metros cuadrados, de los que 202.000 metros cuadrados se destinan a sector residencial, ya sean bloques de edificios como viviendas adosadas, y a parcelas comerciales. También comprende una gran zona verde que atraviesa la zona y que supondrá en conjunto el mayor parque de la localidad, con cerca de 35.000 metros.