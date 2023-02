La construcción y reforma de centros educativos en San Vicente del Raspeig es un caballo de batalla desde hace años, en parte debido al crecimiento poblacional del municipio. La comunidad educativa reclama mejoras y hay un importante movimiento de docentes y padres de alumnos que reclaman el sexto IES y recriminan la masificación de los institutos. Y es también un arma política. Tras las críticas esta martes por parte del PP por la falta de actuaciones en materia educativa a través del Plan Edificant, desde el equipo de gobierno esgrimen que no ha sido así y que se están dando pasos y hay actuaciones desde 2018.

En San Vicente del Raspeig "se ha actuado en 13 de los 18 centros educativos de la localidad desde 2018 a través del Edificant", el plan para la construcción, reforma y mejora de los centros educativos de la Comunidad Valenciana que impulsa la Generalitat. Es lo que han defendido el alcalde y concejal de Urbanismo, Jesús Villar, y la concejala de Educación, Isabel Candela.

Ambos rechazan de plano las acusaciones del Partido Popular que han tachado de "fracaso" este plan en San Vicente y advierten de que en 8 años no se han desarrollado los proyectos educativos previstos como el Instituto número 6 pendiente de construir y la ampliación del Canastell.

Villar y Candela aseguran que hay un compromiso tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento con la comunidad educativa de San Vicente. Y advierten que durante 2022 y lo que discurre de 2023 el consistorio ha recibido las competencias para intervenir en tres centros: CEIP l’Horta, el IES número 6 y el CIPFP Canastell.

Precisamente este miércoles en el pleno ordinario de febrero se ha aprobado aceptar las competencias para actuar en l’Horta, "lo que nos va a permitir avanzar en la construcción de un gimnasio y acondicionar su entorno, así como mejorar la instalación eléctrica y la calefacción del colegio, por un importe de 1.051.346 euros con cargo al Plan Edificant”, ha explicado la concejala de Educación.

Isabel Candela ha detallado que a finales de 2022 el pleno municipal aceptó la delegación de competencias de la Generalitat y que se ha actualizado la memoria valorada del IES número 6 que está reclamando insistentemente la comunidad educativa. Y añade que de la misma forma está el CIPFP Canastell, "del que ahora solo resta la redacción de los pliegos para tramitar la licitación del proyecto de ejecución de la obra".

El alcalde y concejal de Urbanismo ha recordado que en los Presupuestos de la Generalitat para 2023, la Conselleria de Educación ha reservado una inversión de 2.088.962 euros para la financiación de infraestructuras educativas de Primaria y Secundaria en San Vicente en el marco del Plan Edificant. "Está previsto destinar 2.002.662,21 euros al CIPFP Canastell y a la ejecución del proyecto del IES Número 6 y 86.300 euros a obras de mejora de los centros de Primaria de la localidad”.

Se amplía hasta 2024 la redacción del proyecto del Canastell

En un pleno marcado por los asuntos educativos, también se ha dado luz verde por unanimidad de todos los grupos a incrementar el porcentaje de la anualidad del año 2024 a 235.090 euros para los contratos de redacción del proyecto básico y de ejecución del aulario y de un módulo para los talleres de laboratorios, las aulas vinculadas, así como la reurbanización del espacio exterior del CIPFP de Canastell, y la dirección facultativa de las obras. Se trata de una modificación que "garantiza la financiación de las obras en 2024", según explica Villar. Para este año San Vicente ha consignado 235.090 euros a la redacción del proyecto.

El presupuesto total para la remodelación del Canastell asciende a 7,6 millones de euros: 6,9 millones para el presupuesto de obras y 439.238 euros para las asistencias técnicas, además de 439.238 euros para posibles costes indirectos. El proyecto preveía inicialmente una financiación en cuatro anualidades, de 2022 a 2025: 500.000 euros en 2022; 1,7 millones en 2023, 4,5 en 2024 y 923.257 euros en 2025.

Pérgolas en el Jaume I

La edil de Educación ha defendido nuevas acciones de Edificant, recordando que se ha dado el visto bueno a la construcción de nuevas pérgolas para los patios de Infantil y Primaria del CEIP Jaume I. Y añade que, con cargo al presupuesto municipal, se han acometido las obras de reparación del muro de consolidación del Colegio Público Azorín, ubicado en el linde con el aparcamiento de la calle Doctor Marañón.

Candela añade que también se está trabajando tanto en la subsanación como en la elaboración de las memorias de las actuaciones de los colegios Raspeig, Bec de l’Aguila, Juan Ramón Jiménez, Victoria Kent, Santa Isabel y Haygón.

Y considera que el Plan Edificant, al que los centros de San Vicente se adhirieron en 2018, “huye de las maneras del PP, saltarse las normas y los mecanismos del control de acceso al dinero público”. A su juicio "desde 2015 la Comunidad Valenciana ha ganado en transparencia y dignificación de los servicios públicos”, ha añadido la edil.

"No son los plazos que nos gustaría"

Para Candela, lo que hace el PP constantemente con el Plan Edificant “es electoralismo barato y ya estamos cansados”. “Es posible que los plazos no sean los que a todos nos gustaría, pero después de sufrir una pandemia y superar una crisis económica que ha provocado el encarecimiento de las obras, asegurar que en esta legislatura no se ha hecho nada es mentir, algo a lo que recurre el PP de manera reiterada cuando no tiene argumentos”, ha concluido.

Solo un arquitecto para valorar los proyectos

El alcalde arremete contra la gestión en materia educativa cuando gobernaban los Populares. “La ciudadanía y la comunidad educativa saben que existen dos modelos”, subraya Villar, “el impulsado por el Botànic para dignificar las infraestructuras de los centros públicos, y el del PP, que que creó la empresa pública -CIEGSA-, bajo sospecha de corrupción por presunta financiación ilegal y que dejó una deuda pública de 500 millones de euros”, ha añadido el primer edil. Y ha criticado que fue el PP quien, con su mayoría absoluta, amortizó uno de los puestos de arquitecto municipal, "por lo que ahora el Ayuntamiento cuenta solo con un arquitecto para valorar y redactar los proyectos”.