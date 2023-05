El velódromo de San Vicente del Raspeig seguirá funcionando bajo gestión privada los próximos meses. La empresa concesionaria ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la rescisión del contrato aprobada en marzo por el Ayuntamiento. Y el magistrado ha aceptado la petición de suspensión cautelar de la medida para evitar un perjuicio en los 2.000 usuarios del Complejo Deportivo Sur. Aunque esta medida puede ser recurrida, de no fructificar una posible apelación del Consistorio, la explotación de las instalaciones seguirá en manos de la mercantil Hotel Valencia Colón 32 SL, hasta que no se resuelva el fondo del proceso o termine su concesión, que expira el 2 de octubre de 2024.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Alicante ha dictado a finales de abril un auto estimado la medida cautelar de suspensión de la resolución del contrato. Y acepta esta solicitud provisional para evitar los perjuicios que la ejecución del acto generaría a los usuarios del centro deportivo "ante la inactividad del Ayuntamiento", ya que la instalación podría quedar cerrada hasta que el Consistorio asumiera directamente la gestión o adjudicara a otra empresa la explotación, según ha informado la concesionaria y confirmado este medio de fuentes judiciales.

El pleno aprobó a finales de marzo la rescisión del contrato, con los votos del tripartito formado por PSOE, EU y Podemos, y de Cs, aunque era de esperar un recurso judicial de la mercantil que ha paralizado el proceso. El Ayuntamiento ejecutó la rescisión del contrato tras iniciar un expediente para ello en septiembre de 2022, por supuestos incumplimientos, después de que la empresa no presentara la cuentas en los últimos tres años, no realizará la mejoras a las que le obliga el contrato y tampoco repusiera los 134.000 euros de fianza, que por los reiterados incumplimientos se les ha intervenido, según el Consistorio.

El Complejo Deportivo Sur, que dispone de velódromo, gimnasio, pistas de pádel y un bar, supuso una inversión para el Ayuntamiento de cerca de 5,5 millones de euros, adjudicando su gestión en 2014 por 10 años con posibilidad de prórroga por otros 5, a la empresa Josector Juan Luis SL, adquirida posteriormente por la firma Hotel Valencia Colón 32 SL.

Y desde la actual concesionaria han explicado a INFORMACIÓN respecto a las mejoras que alega el Ayuntamiento que no se han realizado que "fueron ofertadas por la anterior propiedad de la empresa y no ejecutadas. No obstante, se realizaron otras mejoras significativas que superan en importe aquellas no ejecutadas y ofertadas y que quedan en beneficio del Ayuntamiento sin contraprestación. En cualquier caso, el Ayuntamiento no ha tenido en consideración que las participaciones fueron transmitidas a los actuales propietarios, una vez las mejoras no habían sido ejecutadas por el anterior titular y se había iniciado procedimiento para incautar parcialmente la garantía".

Y agrega que "lo expuesto derivó en que el Ayuntamiento acordase, en fecha 28/10/2021, la incautación parcial de la garantía (250.000 €) por importe de 137.540,73 €, importe al que ascienden las mejoras que fueron ofertadas y no ejecutadas. No obstante, hasta la fecha el importe incautado no ha sido destinado a la ejecución de ninguna mejora en el complejo deportivo por parte del Ayuntamiento, ni fue incluida su ejecución en los presupuestos de los ejercicios 2022 y 2023. Como consecuencia de la incautación parcial de la garantía, se requirió a la empresa para que procediese a su reposición. En febrero de 2022 el Ayuntamiento requirió de nuevo la reposición de la garantía, a lo que se dio respuesta por la empresa mediante escrito en el que solicitó, ante las dificultades de obtener el aval tras la incautación, la ampliación del plazo para su aportación. Sobre la solicitud de ampliación no se ha tenido respuesta".

La firma considera que "el recurso interpuesto ante el juzgado de lo contencioso-administrativo se resolverá de modo favorable para la empresa". Y recuerda que la ejecución de la rescisión que ha suspendido el juez "habría provocado el cierre de las instalaciones, afectando gravemente al interés público. En la actualidad hay unos 2.000 usuarios del gimnasio, más de 200 niños de la localidad forman parte de las escuelas de pádel y fútbol, así como distintos clubes y deportistas profesionales y federados que desarrollan sus actividades en el complejo deportivo. Todos ellos se verían gravemente afectados ante el cierre de las instalaciones que conlleva la resolución del contrato".

Intentos para la cesión de la gestión

Por otra parte, "durante la ejecución del contrato han sido diversas las propuestas efectuadas al Ayuntamiento para continuar con la gestión del centro o su cesión a terceros. Todas ellas han tenido una respuesta negativa por parte del Ayuntamiento".

Así, "la primera de ellas fue en mayo de 2019, con anterioridad a que se acordase la incautación de la garantía, se solicitó al Ayuntamiento la autorización de la cesión del contrato a un tercero. En dicha solicitud se propusieron una serie de mejoras y la posibilidad de prorrogar el contrato por cinco anualidades una vez llegado su vencimiento. La solicitud fue informada favorablemente por el técnico de contratación de 13/11/2019. Sin embargo, se emitió informe por parte de Secretaría de fecha 26 de noviembre de 2019, informando desfavorablemente sobre la aprobación de prórrogas y en el que se añadió 'que se debe valorar jurídicamente por el técnico de contratación a la vista de la situación en la que se encuentra el concesionario en lo referente al cumplimiento de sus obligaciones esenciales, si procede la resolución del contrato o si por el contrario es posible autorizar la cesión de la concesión'. No llegó a autorizarse la cesión pese a los informes favorables", explica la mercantil.

"Con posterioridad se han realizado diversas propuestas, con perfecto encaje legal, para compensar aquellas obras no ejecutadas por los anteriores propietarios, que tampoco han sido atendidas por el Ayuntamiento. De un lado, se propuso la ejecución de distintas mejoras en la iluminación, instalación de placas fotovoltaicas, etc., como contraprestación a la garantía. De otro, comunicó al servicio de contratación el interés de distintas empresas, incluidas empresas del municipio, en asumir la gestión del servicio y el resto de obligaciones que motivan la incoación del procedimiento de resolución contractual. La respuesta ha sido negativa, rechazando incluso la posibilidad de mantener una reunión y, por tanto, estudiar la posibilidad de alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes".

Canon anual

"Por otra parte, debe tenerse en consideración que la empresa continuó abonando al Ayuntamiento el canon anual de la concesión en su integridad, pese a que las instalaciones permanecieron cerradas al público durante largos periodos de tiempo durante los años 2020 y 2021, provocando que el servicio fuese deficitario y dificultando la obtención de garantías por las entidades financieras, lo que se ha visto agravado recientemente con el incremento de coste de los suministros", agrega la concesionaria.

"En último lugar, el Ayuntamiento adeuda en la actualidad a la empresa la cantidad de 46.740,76 €. La deuda dimana de los gastos soportados como consecuencia de un robo de cableado eléctrico del complejo de las instalaciones que se produjo el 20/05/2021. Asimismo, también se adeudan los gastos de reparación de los vestuarios, provocados por actos vandálicos durante el uso de los vestuarios en las celebraciones del medio año moro. Los gastos han sido reclamados en diversas ocasiones sin que, hasta le fecha, se haya tenido respuesta por parte del Ayuntamiento", han agregado a este medio desde la mercantil.