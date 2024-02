Susto en El Campello. Los bomberos han desalojado un edificio completo de viviendas cercanas al TRAM tras derrumbarse una parte del pasillo corredor de la tercera planta a la segunda altura, sin que haya heridos.

El suceso ha tenido lugar este viernes sobre las 6.30 horas en un bloque de apartamentos en primera línea de playa, en la Avenida Jaume I El Conqueridor 46.

Ha caído una parte del pasillo corredor de la tercera planta a la segunda y, como consecuencia de este colapso, se han reproducido caídas en el pasillo corredor de la segunda a la primera planta.

El edificio de cuatro plantas consta de 46 viviendas, pero en más de la mitad no había nadie residiendo. La Policía Local ha acudido a la avenida y ha procedido al desalojo de los vecinos de 18 viviendas, según han informado fuentes municipales.

El derrumbe ha afectado a la circulación del TRAM

El pasillo se encuentra en la parte trasera del inmueble, y a pocos metros de por donde circula el TRAM. De hecho, a causa de la cercanía del edificio con las vías, se ha suspendido la circulación para "evitar temblores que puedan producir nuevos desprendimientos", en las líneas L1 y L3, entre Lucentum y El Campello.

Una vez los bomberos han comprobado que no había peligro, sobre las 8.15 horas, el TRAM ha retomado la circulación aunque con retrasos en algunos tranvías.

Desalojo con los bomberos

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han realizado el saneamiento de las viviendas y han evacuado todo el edificio, mientras que a siete personas las han tenido que desalojar con la autoescalera, a través de sus balcones, ante la imposibilidad de salir de sus viviendas.

Los efectivos han dejado pasar uno a uno a los vecinos, acompañado de bomberos, a la zona no afectada, para recoger efectos personales imprescindibles, como medicamentos, documentación o ropa.

Aviso L3 y L5: restablecida la circulación entre El Campello y Lucentum con retrasos en algunos tranvías. / Avís L3 i L5: restablida la circulació entre El Campello i Lucentum amb retards en alguns tramvies. — TRAM d'Alacant (@TramdeAlicante) 2 de febrero de 2024

En el siniestro también se han visto afectadas las cocinas del restaurante Graná, por los efectos del derrumbe parcial del bloque de viviendas, han explicado fuentes del Consorcio.

Perros especialistas de los bomberos han accedido al edificio para certificar que no había nadie más.

La comunidad de propietarios se ha puesto en contacto con el seguro para conseguir una alternativa, ya que el edificio ha quedado precintado y los vecinos no pueden volver a sus casas.

No obstante, el Ayuntamiento de El Campello ha activado el protocolo de realojo y el alcalde, Juanjo Berenguer, ya ha concretado con apartamentos turísticos que puedan acoger a los afectados, siete de los cuales lo han solicitado de momento, ya que el resto se alojarán en casas de familiares.

El primer edil campellero ha afirmado que se ha actuado "con celeridad y de forma muy eficaz" y ha destacado que no haya habido heridos: "Afortunadamente, por la hora tan temprana no había nadie en esos pasillos y no hay que lamentar daños personales, podía haber sido mucho peor".

Berenguer ha mostrado su agradecimiento y felicitación a bomberos, Policía local, Guardia Civil, técnicos municipales y los concejales "que se han movilizado de forma inmediata. Había mucho que hacer, y los vecinos afectados eran lo primero".

Ahora es el turno de los técnicos, que tendrán que supervisar y realizar un informe para ver cuándo los vecinos pueden regresar a sus casas.

Los afectados se han reunido con la concejala de Bienestar Social, Maricarmen Alemañ, para que les informe de las alternativas.

El edificio tiene 55 años y hace apenas cuatro los vecinos acometieron un plan de reformas que incluyó las vigas y las bajantes.

En la intervención de los bomberos han participado una unidad de mando de la jefatura, una bomba urbana pesada, una autoescalera, un sargento, un cabo y cinco bomberos del parque de San Vicente. También han contado con apoyo del parque de bomberos del Ayuntamiento de Alicante.