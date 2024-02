Con el susto en el cuerpo estaban los vecinos afectados por el derrumbe del pasillo corredor de un edificio de viviendas en El Campello. Al producirse el suceso de madrugada, sobre las 6.30 horas, estaban durmiendo y fue precisamente el estruendo lo que les despertó.

Así lo explica Antonio Romero, enfrente de su casa, con el rostro cansado: "Estaba durmiendo y de repente escuché un ruido, creía que era el TRAM, pero empecé a oír a la gente hablar y me levante".

Su sorpresa fue mayúscula al abrir la puerta de la calle y encontrarse con que donde antes había un pequeño pasillo corredor ahora no había nada. "He abierto la puerta y no había suelo", ha explicado. Romero reside en la cuarta planta y es uno de los vecinos que fue evacuado por los bomberos mediante una autoescalera al no poder salir por la puerta.

Su pareja, Verónica Pico, ha relatado que no han podido entrar ni siquiera a coger medicación, ropa o documentación, ya que el acceso a su vivienda resulta muy peligroso.

Han acudido a la reunión con la concejala de Bienestar Social, Maricarmen Alemañ, para que les explique las alternativas de realojo.

Tere Gómez es otra de las vecinas afectadas. Reside también en un 4º, pero del otro extremo del edificio, donde no se ha llegado a derrumbar el pasillo. "A las 6.15 horas estaba ya despierta y al poco empecé a escuchar un ruido, pero luego fue más fuerte y acabó en un enorme estruendo", explica.

Tere, al igual que Antonio, pensó que era el tranvía y cuando abrió la puerta de su casa "solo veía una humareda enorme, blanca, me asusté mucho y llamé a los vecinos".

Esta vecina asegura que ha sido "un milagro" que no hubiera ningún herido. "Es que abren la puerta y se caen, han caído los escombros, un toldo, aire acondicionado".

Ha tenido la suerte de poder salir por su propio pie "pasando por los escombros" y le ha dado tiempo a coger algo de equipaje, pero horas después del suceso sigue "con el susto todavía en el cuerpo".