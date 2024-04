Los vecinos exigen parar la ampliación del vertedero de El Campello por los malos olores que genera

La Asociación Vecinal Campellera ha cargado este jueves contra la Generalitat por la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (AAI) que da vía libre a la ampliación del vertedero de El Campello. La entidad ha mostrado este jueves su "total oposición al contenido del informe de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental al estimar aceptable" el proyecto para aumento de capacidad del vertedero en altura, con un incremento de la cota de vertido de 10 metros.

"No se puede estar de acuerdo con alargar la vida útil de un vertedero de residuos que genera graves y reiteradas molestias de olores a los vecinos del municipio. Un vertedero que está situado a 1.500 metros de la zona residencial, sin tener en cuenta las 'Recomendaciones para el establecimiento de criterios de ubicación, diseño y programas de vigilancia en vertederos' publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico', en junio de 2023".

Según explican los vecinos, "en el documento del Ministerio se indica en el punto 1.10: En las Zonas residenciales, de equipamientos sanitarios o educativos. Se respetarán las siguientes distancias mínimas entre el perímetro del vertedero y: - Suelo Urbano (SU) o Suelo Urbanizable Programado o no (SUP o SUNP) o Suelo Apto para Urbanizar (SAU) de núcleos urbanos y núcleos de población definidas por las normas de planeamiento en vigor o en fase de aprobación que hayan sido sometidas a información pública en el momento de la autorización del vertedero y zonas reservadas para equipamientos educativos o sanitarios: 1.000 m para vertederos de residuos inertes, 2.000 m para vertederos de residuos no peligrosos y 4.000 m para vertederos de residuos peligrosos".

"Pero lo más grave es que en los distintos informes recabados (Servicio de Residuos, Servicio de Protección de la Atmósfera y Confederación Hidrográfica del Júcar), que sirven de base a la DIA, se constata infinidad de prescripciones que se deben cumplir por parte de la empresa concesionaria. Una concesionaria a la que se le han abierto infinidad de expedientes sancionadores por deficiencias de gestión, algunas consideradas graves. Elementos más que suficientes para desconfiar del cumplimiento de las obligaciones por parte de la mercantil", ha asegurado la Asociación Vecinal Campellera.

En el documento de la DIA, concretamente en el apartado de Consideraciones Ambientales, "se recogen, a nuestro criterio, afirmaciones contrarias a determinar favorable la DIA: 'Resulta relevante los efectos ambientales adversos relacionados con la emisión de malos olores que se han constatado a lo largo de los últimos años y que han generado numerosas molestias a los vecinos de las zonas más cercanas a las instalaciones… por lo que se concluye que la gestión del vertedero y de la planta de tratamiento de residuos no es la óptima'", han destacado los vecinos.

"Tampoco es entendible que no conste en la documentación el informe referente al estudio de integración paisajística cuando se va a incrementar la cota en 10 metros, en una extensa superficie de terreno, afectando ambientalmente sobre el paisaje", han recordado.

"En definitiva, exigimos que la administración pública debe estar del lado de la salud de las personas y del medio ambiente, como derechos fundamentales", reiterando que están "en contra de ampliar la vida útil de un vertedero claramente perjudicial para el proyecto turístico de El Campello, que genera graves perjuicios a las personas. Un vertedero que acumula tres millones de toneladas de basura de 52 municipios. Con una planta de tratamiento de residuos que incumple la AAI. No se debe permitir alargar la vida útil del vertedero por mero interés económico y mercantilista, a costa del perjuicio de un pueblo y sus vecinos", han agregado en un comunicado.

Comisión de Seguimiento del vertedero

Ante la aprobación de la DIA, el presidente de la Comisión de Seguimiento del Vertedero y edil de la oposición, Pedro Mario Pardo (EU-Unides Podem), ha anunciado este jueves que convocará para la próxima semana la reunión del organismo. El pasado martes ya celebraron una reunión de puesta en común tras conocerse que se frenaba la ampliación por deficiencias en el plan de gestión de olores, a la que asistieron representantes de todos los grupos con representación municipal, así como de la Asociación Vecinal Campellera y de la Asociación de Afectados por el vertedero, y ahora, con el desbloqueo del proyecto, lleva a convocar una reunión formal, según ha explicado Pardo.

El regidor ha alertado que la DIA ha sido favorable pese a "no contar con informe paisajístico, ni estar documentadas las acciones incluidas del Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, ni tampoco se incluyen en el proyecto las medidas preventivas y correctoras derivadas de los diferentes informes emitidos". Así, la intención es solicitar documentación relacionada con este proyecto a diferentes administraciones.