La Generalitat desbloquea la ampliación en altura del vertedero de El Campello

Apenas un mes ha permanecido frenada la ampliación del vertedero de El Campello. La Generalitat ha dado el visto bueno ambiental a que el vaso de vertido se amplíe en altura, después de que la empresa que explota las instalaciones, FCC, haya presentado un nuevo plan de gestión de olores del complejo tras el requerimiento realizado por la Conselleria de Medio Ambiente el pasado mes de marzo. El problema de los malos olores se arrastra desde su puesta en marcha en 2009, lo que ha generado un fuerte rechazo y la movilización de los residentes de la zona norte.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental está fechada el pasado 9 de abril y considera "aceptable" a nivel ambiental el "aumento de capacidad del vertedero (aumento de cota) sin ocupación de nuevos terrenos del centro integral de tratamiento de residuos urbanos Las Marinas", conocida como planta de Les Canyades, en El Campello.

Esto da vía libre a que la Generalitat apruebe la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para que se pueda aumentar la cota de vertido desde los actuales 233,50 metros sobre el nivel del mar hasta la cota 243,50, con objeto de continuar la explotación de las instalaciones y aumentar su vida útil. La ampliación prevista de 10 metros en altura supone un incremento de la capacidad del vertedero estimada en 352.349 metros cúbicos netos y una ampliación de la vida útil del centro de residuos, que estaba ya al límite, estimada en 3,52 años más.

El volumen útil inicial del vertedero era de 2.210.500,00 metros cúbicos, "estando en la actualidad próximo a alcanzarse su colmatación. La ampliación propuesta responde a una necesidad urgente de seguir dando una solución a la gestión de residuos de proximidad, en una zona que ha experimentado un crecimiento destacado en los últimos años y que presenta una variación estacional de población muy importante", por el turismo estival, al dar servicio a la Marina Baixa, con Benidorm al frente, y la Marina Alta, además de a El Campello, según recoge la DIA, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN. Y también hay presentada una petición de ampliación de la superficie del vertedero que aún no se ha abordado.

En cuanto a los reparos que había puesto la Conselleria de Medio Ambiente el mes pasado, en los que exigía un nuevo plan de gestión de olores, la administración autonómica considera suficiente la documentación aportada ahora. En concreto la empresa ha remitido el plan de gestión de olores de julio de 2023, elaborado por FCC Medio Ambiente SA, y el nuevo plan de gestión de olores de marzo de 2024, elaborado por Business Strengths Engineering, como respuesta al requerimiento efectuado por el Servicio de Protección de la Atmósfera de la Generalitat en el informe de 29 de febrero de 2024, que fue trasladado a la mercantil a principios de marzo, tal y como ya informó este medio la pasada semana.

La DIA explica que el informe del Servicio de Protección de la Atmósfera "considera que el problema de emisión de olores de la instalación no está resuelto y la ampliación propuesta puede agravar el problema si no se contemplan cambios sustanciales en algunos aspectos de la gestión de la planta y el vertedero. El contenido del informe también cita las actuaciones de vigilancia realizadas por el Servicio de Inspección de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental en las campañas de marzo/abril de 2023 y octubre de 2023. En la primera campaña se detectaron numerosas fugas procedentes de finales de línea abiertos, pozos de extracción y válvulas de seguridad, situación que nuevamente se detectó, aunque en menor medida, en la campaña de verificación de octubre de 2023, por lo que se concluye que la gestión del vertedero y de la planta de tratamiento de residuos no es la óptima".

Respuesta de FCC

Y añade que "como respuesta al informe de subsanación, el promotor elabora un nuevo plan de gestión de olores de fecha marzo de 2024 en el que se incluye la descripción detallada y caracterización de los focos generadores de olor, las medidas preventivas y correctoras a implantar y el plan de seguimiento y vigilancia que deberá ser aprobado por la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental. Del plan de gestión de olores se desprende que la mayor parte de los focos generadores de olor se detectan en la planta de tratamiento, que no es objeto de la ampliación. Los focos que se relacionan con el vaso de vertido, zona sellada en operación y frente de vertido, con la condición establecida por el Servicio de Residuos de inicio de la fase de sellado e impermeabilización sin esperar al final de la vida útil de la instalación, se estima que se reducirán notablemente conforme avance esta fase conjunta con la explotación del vaso de vertido".

Así, considera "aceptable, a los efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto (...), siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente y de conformidad con una serie de condiciones, referidas a una serie de "medidas preventivas y correctoras de los diferentes informes emitidos durante la tramitación del proyecto por la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Servicio de Protección de la Atmósfera y el Servicio de Residuos", que "deberán incluirse en el proyecto y presupuestarse para su correcta ejecución".

Entre otras condiciones también figura que "las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes".

Consorcio Mare y Ayuntamiento

José Ramón González de Zárate, edil de Benidorm y presidente del Consorcio Mare al que da servicio la planta, ha explicado este jueves se está siguiendo la tramitación normal y que ·si cuenta con la DIA es porque tiene ya todos los informes positivos" y se han subsanado las deficiencias alertadas hace un mes. González de Zárate ha recordado que no es una ampliación en superficie, sino que se trata de incrementar la cota de vertido, aumentar en altura el vertedero, destacado la enorme mejora que las obras de mejora acometidas en el complejo han supuesto para aumentar el reciclaje. Y es que "estamos echando muy poco al vertedero, ya que la planta está trabajando muy bien. Un ejemplo de ello es que apenas se está sacando gas al haber poca materia orgánica".

Del mismo modo el presidente de la entidad ha resaltado el "esfuerzo muy fuerte realizado por los 52 municipios del Consorcio, con una inversión muy potente, para implantar medidas para reducir los olores" por los vecinos, lamentando que "esto viene del Botànic, que no tuvo lo que tiene que tener para resolver esto pese a que estaban todos los informes favorables, y engañó a los vecinos diciendo que no iba a aprobar la ampliación".

El alcalde Juanjo Berenguer (PP) se ha limitado a manifestar este jueves respecto al visto bueno ambiental de la Generalitat que "no disponemos de ese informe. A la empresa se le exigieron medidas correctoras antes de dar ese paso".