Sorpresa por el ingenioso método para cortar una calle en El Campello

Conato de indignación por la forma en la que han cerrado el acceso a una calle en El Campello. Los hechos han alcanzado cierta magnitud tras ser difundidos en el grupo de Facebook "Tu No Eres De El Campello Si No....." en forma de imagen que no necesita ninguna explicación. Tres cajas de cartón alineadas sobre la superficie de un paso de cebra, como si fueran bolardos, o al menos simulando la función de estos elementos.

A la instantánea le acompaña un mensaje que refleja la emoción que ha despertado este insólita manera de cortar el tráfico en una vía. "Con dos cojones, con perdón [...] calle cortada para que no molesten al camión de la mudanza". Ese es el airado parecer de quien ha compartido la foto de la polémica, aunque el más certero parece ser uno de los usuarios que ha comentado la publicación: "Pues tan sencillo como llamar a la policía y que compruebe si tienen permiso para cortar la calle... Y si no lo tienen... Pues quitas las cajas y pasas". Un consejo que, parece ser, no fue tenido en cuenta.