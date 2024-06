El Campello garantiza que tendrá los planes de emergencia antes de terminar la legislatura

Con los votos favorables de PSOE, Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida – Unides Podem y las abstenciones de PP y Vox el pleno municipal acordó que, antes de que finalice la legislatura 2023-2027, El Campello contaría con todos los Planes especiales contra los riesgos que presenta el municipio como son el riesgo de sequía, incendios forestales, inundaciones y riesgos sísmicos.

Tras la aprobación de la moción, el portavoz de la iniciativa, Pedro Mario Pardo (EUPV-UP), incidió en la importancia de contar con todos estos planes de emergencias, debido a los riesgos que presenta El Campello de poder sufrirlos sin contar sin la planificación necesaria que dé respuesta a posibles situaciones de grave riesgo.

Además, Pardo, también recordó, que en septiembre de 2019, el pleno municipal aprobó una moción, también presentada por EUPV, por la que que el gobierno local se comprometía a iniciar los trabajos para contar con un Plan Antiinundaciones. "Casi cinco años después el resultado no puede ser peor. De los 66 municipios de la provincia de Alicante que están obligados a tener un Plan especial por el riesgo que presentan. El 95%, es decir 63 municipios, ya cuentan con dicho Plan, y de los tres municipios que todavía no lo tienen está El Campello. Y si miramos la comarca de L’ Alacantí no estamos mucho mejor, El Campello se encuentra a la cabeza de incumplimientos de estos trabajos tan importantes para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas", ha asegurado el concejal.

Por ello, desde EUPV-UP, piden que "se empiecen a tomar en serio esta situación y que se abandone la desidia que está exponiendo a situaciones de inseguridad a nuestro municipio, y podamos contar cuanto antes con estos planes de emergencias, obligatorios por Ley", concluye Pardo.