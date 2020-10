La 674 edición de la Fira de Cocentaina que arranca hoy, pasará a la historia por su celebración en un formato renovado y adaptado a las circunstancias. El certamen, que este año no vestirá las calles de la ciudad Comtal de multitud para cumplir con las medidas sanitarias, cuenta con más de 100 expositores a los largo de toda la Comunidad Valenciana que ofrecerán en sus propias instalaciones ofertas y promociones en sus productos para satisfacer así las necesidades del público.

Esta red comercial se completa con una oferta cultural que, tras la inauguración del certamen esta noche, abrirá sus puertas a vecinos y visitantes. Además, los establecimientos de restauración del municipio han realizado menús de Fira para que se puedan degustar platos autóctonos de la zona.

Muchos meses de trabajo para hacer realidad una nueva edición de la Fira de Cocentaina que, aunque diferente ha posibilitado su celebración y que este año se sume a la larga trayectoria del evento. La concejalía de Fira ha trabajado para que la edición conserve su esencia comercial, cultural y gastronómica respetando todos los protocolos de sanidad y seguridad para que la gente pueda disfrutar con todas las garantías.

Una edición que cuenta en primer lugar, con una amplia red comercial compuesta por más de 100 comercios de ropa, alimentación, concesionarios, empresas de maquinaria agrícola de diversos tipos, restaurantes, etc; que durante todo el mes de noviembre ofrecerán en sus locales comerciales ofertas y promociones de Fira para que los visitantes que acostumbraban a adquirir productos en el certamen puedan seguir haciéndolo en esta edición.

La red comercial puede consultarse a través de la página web (www.firadeconcentaina.org), un elemento que contiene los datos de contacto de los expositores y a través del que el visitante puede conocer toda la información del evento.

La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa destaca «el empeño que hemos puesto todo el equipo y todo el pueblo por no cancelar esta edición que además de tradición y sentimiento de orgullo, supone un aliciente económico sin precedentes para el consumo local, comarcal e incluso autonómico, la Fira es un dinamizador excepcional no solo para Cocentaina sino para toda la Comunidad Valenciana».

Cultura y entretenimiento

La Fira de Cocentaina también cuenta con un programa cultural y de entretenimiento que aglutina una oferta para diferentes edades y públicos. Dentro de las actividades programadas se encuentran las tradicionales exposiciones que como es habitual, vestirán las distintas salas del Palau Comtal y otros espacios municipales de arte, fotografía, historia, etc.

Mañana sábado, la «Colla Mal Passet» realizará un concierto que recorrerá la historia de la Fira a través de la música. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural El Teular a las 19:00 horas. El domingo será el turno de los más pequeños con el espectáculo infantil «Fly, el Hombre Pájaro», una obra en la que la imaginación, el color y la música serán los componentes principales.

El sábado 7 de noviembre, el programa continuará con «Joanot», un mónologo teatral del autor del Tirant lo Blanc. El 28 de noviembre la Orquesta de Pulso y Plectro Paloma será la encargada de interpretar grandes obras maestras de la música. El domingo 29 será el turno del espectáculo circense «Seu-te!», una interpretación en la que a través de las sillas el público podrá empaparse de humor, armonía y ternura; tampoco faltarán las acrobacias y equilibrios así como la participación del público. Las entradas para estas actividades serán limitadas y podrán reservase a través de la web de la Fira de Cocentaina.

Red comercial potente y extendida territorialmente

La fidelidad de los expositores tradicionales de la Fira de Cocentaina ha logrado trascender la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo y aunque este año no van a poder estar en las calles de Cocentaina y sólo van a poder participar establecimientos de la Comunidad Valenciana, han logrado conformar una red comercial de más de un centenar de integrantes a lo largo de todo el territorio valenciano. El Ayuntamiento ha desarrollado diferentes elementos de promoción con la imagen de la Fira de Cocentaina 2020 para que esté presente en las instalaciones de todos los comercios participantes. Además, los consumidores tendrán en la web de Fira un directorio con los datos de contacto de todos los establecimientos participantes y sus promociones.

Eugenia Miguel Anduix, concejala del área de Fira de Cocentaina.

«Se ha trabajado mucho para que la Fira sea una realidad»

La Fira de Cocentaina 2020 ha luchado contra la adversidad de la pandemia para sumar su edición 674. Una cifra que resalta sus años de historia y tradición así como su fidelidad con el público y los expositores. Un factor por el que, el área de Fira como bien indica su responsable, ha trabajado duro con el objetivo de que a partir de hoy el público; con precaución y seguridad, pueda disfrutar de este año especial.

Si sacar adelante una Fira de Tots Sants ya resulta complicado por la envergadura de su organización y montaje, hacer realidad una edición en medio de una pandemia sanitaria mundial, aún es más difícil. Un factor al que Eugenia Miguel se ha tenido que enfrentar en su primer año como edil de área. Resalta el buen hacer y la constancia de todo el equipo municipal para diseñar este formato renovado que espera cosechar buenas sensaciones y resultados.

¿Qué destacaría de estos meses duros de trabajo?

Sin duda se ha trabajado mucho para que la Fira sea una realidad. Al final el día a día se ha hecho duro porque diseñábamos cosas que no sabíamos si en la fecha prevista se podrían llevar a cabo por los constantes cambios de la situación y la normativa. Ahora solo queda esperar que el certamen pueda celebrar las actividades previstas para el mes de noviembre.

¿Qué sensaciones tienen los expositores de cara al mes de promociones y ofertas que se ha preparado?

Todos queremos ser positivos, y aunque tememos a los desplazamientos las previsiones son buenas. Esperamos que esto se traduzca en un chute de aire fresco y movimiento económico para los expositores que este año no estarán en las calles de Cocentaina pero sí atenderán al público en sus propias instalaciones.

¿Y usted qué espera de cara a este nuevo formato?

Aunque el miedo no lo puedes dejar de lado creo que los vecinos de Cocentaina estarán ahí y apoyarán la Fira un año más. Muestra de ello es que las entradas para la inauguración de esta noche a principio de semana ya estaban agotadas.

¿Qué le diría a quienes visiten Cocentaina para hacer compras de Fira?

Que cumplan todas las medidas y que recuerden que las promociones van a estar disponibles en los establecimientos todo el mes para evitar aglomeraciones.

«AOVE FORUM» elegirá en el marco de la Fira el mejor aceite

El marco de la Fira de Tots Sants 2020 acoge también el I Concurso Internacional de Aceite AOVE FORUM. Una actividad organizada por la Cooperativa Agrícola de Cocentaina y en la que podrá participar cualquier persona física o jurídica autorizada para la fabricación, envasado o distribución de aceite de oliva virgen.

Para ello deberán enviar antes del 10 de noviembre cuatro muestras de aceite de oliva virgen extra de 500 ml a Cooperatives Agroalimentàries CV - Sectorial Aceite ubicada en C/Caballeres, 26 - 3er, 46001 (Valencia). Estas muestras se someterán a una valoración por parte de un jurado experto en la materia, que realizará una cata de los productos sin límite de tiempo para valorar debidamente cada uno de ellos.

Los interesados pueden encontrar toda la información del concurso en la página web de la Fira. Los premios se entregarán el sábado 21 de noviembre en un acto que irá acompañado de una exhibición culinaria en directo.

En el ámbito de este producto, cabe destacar que en la Comunidad Valenciana un 3.7% de su superficie se dedica al cultivo del olivar. En cuanto al aceite de oliva, esta Comunidad produce un 2% del total nacional, situándose en quinto lugar, aun así, se sitúa entre las comunidades autónomas que cuentan con más de cien almazaras para la producción de aceite, representando un 8.1% del total de almazaras en España. Cifras que ponen al territorio autonómico en el foco de importancia de este idílico ingrediente.

La Fira registra importantes cifras en este formato de edición especial

Un total de 120 expositores, 20 actividades culturales y diez exposiciones de arte y fotografía afianzan el evento de este año 2020.

El cambio de formato de la Fira de Cocentaina 2020 ha conseguido unas cifras que, a pesar de las circunstancias, logra salvar la edición 674 de forma muy meritoria. Con una inversión total de 92.500€, organización y expositores, están esperanzados y confían en que, los visitantes acudan a sus instalaciones para comprar lo que habitualmente adquirían en las calles del municipio.

El respaldo comercial es siempre uno de los sellos de fidelidad que se mantienen tanto en el formato original, como esta edición especial. Muestra de ello son los 120 expositores, 55 de la provincia de Alicante, 11 de la de Valencia y 4 de Castellón que conforman la red comercial de esta edición. Dentro de los sectores que tendrán representación, el agroalimentario es el que más expositores reúne con un total de dieciséis, le siguen el sector de motor con trece y el de la agricultura con diez. Sin duda, estos tres son aquellos que tienen un mayor reclamo año tras año, ya que mucha gente espera a la Fira para realizar compras de productos relacionados con estas tres áreas.

El textil, los productos domésticos, el deporte, así como la tecnología y el medio ambiente también tendrán representación. La hostelería, otro de los puntos fuertes del evento también estará presente con más de diecisiete bares y restaurantes locales adheridos. Las promociones y menús que se han preparado se mantendrán durante todo el mes de noviembre para que la gente, de forma escalonada, pueda degustar los platos típicos del municipio y sobre todo de Fira. Un total de 10 exposiciones componen la oferta expositiva de este año, muestras que veinticuatro artistas locales y ocho estudios de arte han hecho realidad. Además, se han programado veinte actividades culturales gratuitas, aunque con reserva de entrada previa por las limitaciones de aforo y con el objetivo de garantizar todas las medidas de seguridad e higiene tanto para el público como para los artistas.

La 40 edición del Certamen Coral de Fira se celebrará sin su concurso

Los días 13 y 14 de noviembre se realizará una mesa redonda para analizar la situación actual de estas entidades musicales y la actuación de la coral ganadora de la 36 edición de esta gran cita cultural.

La organización del Certamen ha decidido aplazar para el próximo año 2021 el «V PREMI FIRACOR» atendiendo a la situación sanitaria. Esta edición hubiese contado con la participación de los coros ganadores de las ediciones de 2017, 2018 y 2019, que hubiesen concurrido por este prestigioso premio que está dotado con 6000€. Pese a todas las dificultades, medidas higiénico-sanitarias y la premura de tiempo, la organización del Certamen Coral Fira de Tots Sants ha conseguido plantear una programación para esta edición que, si bien no será de competición, sí que se presenta como un tributo a la música coral y a la situación que vive el mundo coral en esta crisis.

No es la primera vez que el Certamen se celebra fuera de concurso. Este acontecimiento musical tuvo en algunos de sus largos años de existencia un carácter no competitivo. Lo que se pretende es no cortar el vínculo que año tras año reúne en Cocentaina los mejores coros nacionales. Además, el desarrollo del Certamen también va a contribuir al fomento de la actividad económica y cultural de Cocentaina y comarca, ya que con él se generan estímulos positivos para los sectores turístico, comercial y hostelero, entre otros.

Como es habitual cada año, se ha realizado un cartel anunciador que en esta ocasión ha sido realizado por Rafael Amorós, vecino de Albaida.

Diálogo y música unidos

Los actos programados para esta atípica edición se realizarán los días 13 y 14 de noviembre.

Durante la primera jornada que se celebrará en el Centro Social Real Blanc a las 20:00 horas, el diálogo será el protagonista. Una mesa redonda con el título «Parlem de Cors 20.20 ¿Que ha cambiado el Covid-19 en la Música Coral?» abordará la situación actual de estas entidades musicales y culturales. La mesa redonda se desarrollará con una modalidad mixta entre sus participantes, de forma presencial y telemática. Debido a la reducción del aforo por las medidas higiénico-sanitarias, también será retransmitida en directo para que sea accesible para todos los interesados desde cualquier punto geográfico.

El diálogo contará con la participación del director artístico y el coordinador del Certamen Coral, Josep Robert Sellés y Raúl Belda respectivamente, así como personalidades del mundo coral como, Enrique Azurza, compositor y director Sociedad Coral de Bilbao, el presidente de la Confederación de Coros del País Vasco y director del Certamen Coral de Ejea de Caballeros, Aurelio Martínez, presidente de la Comisión Técnica del Certamen de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, Ramón Gil, presidente de AEDCORO, Asociación Española de Directores de Coros y Albert Alcazaz, compositor y director alicantino de prestigio internacional.

El domingo día 14 de noviembre a las 19:30h. en el Centre Cultural El Teular será el turno para la música en vivo. El «Cor de Cambra AdLibitum de l’Escola Coral Veus Juntes de Quart de Poblet», coro ganador del IV Premi Firacor en la 36 edición del Certamen Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina será el encargado de hacer las delicias del público presente.

El concierto también será retransmitido en directo por televisión y redes sociales.

Los actos programados se enmarcarán dentro de las actividades culturales programadas por el Ayuntamiento de Cocentaina para la celebración de la 674 edición de la Fira de Tots Sants que se celebrará durante todo el mes.