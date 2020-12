Durante los meses de octubre y noviembre la Policía ha levantado un total de 364 actas de sanción por no llevar mascarilla en Alcoy. Desde el Ayuntamiento recuerdan que las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en todo momento en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o abiertos al público desde el pasado 18 de julio.

Respecto a las sanciones interpuestas en Alcoy, durante el mes de octubre la Policía Nacional levantó 82 actas y 31 la Policía Local, mientras que en el mes de noviembre, la Policía Nacional ha levantado 221 actas de sanción y 32 la Policía Local, en total 366 en dos meses.

“Hay que recordar que el uso de la mascarilla es obligatorio y es un ejercicio de responsabilidad social, porque no solo sirve para protegernos sino que también evita que podamos contagiar a otras personas. Quiero felicitar a la mayoría de la población porque está cumpliendo las normas, me gustaría que el resto se concienciase y espero que este número de sanciones se reduzca, lo que significará que muy pocas personas no llevan la mascarilla. También quiero agradecer el trabajo de la Policía Nacional y la Policía Local. ”, ha afirmado el concejal de Seguridad, Raül Llopis.

El Ayuntamiento recuerda que también se recomienda el uso de las mascarillas en espacios privados abiertos o cerrados cuando exista confluencia con personas no convivientes o no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Asimismo, el uso de la mascarilla no será obligatorio durante la práctica de actividad física o cualquier otra actividad con la que resulte incompatible su uso, en las actividades infantiles y juveniles de ocio mientras se permanezca con el grupo de convivencia estable y en los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población, playas y piscinas, siempre y cuando la afluencia de las personas permita mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros.

La obligación no es exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla o que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización y en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad.

En el caso de la ciudad, además hay que señalar que el Centre d’Esports, a causa de la evolución y creciente número de contagios por Covid-19 en este área sanitaria determinó que a partir de 2 de noviembre fuera obligatorio el uso de la mascarilla durante las sesiones de entrenamiento de baja y/o moderada intensidad al aire libre o en espacios interiores tanto en modalidades individuales como de equipo, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.