El Partido Popular lamenta que Alcoy "renuncie a celebrar en 2020 la Trobada Solidaria". El principal partido en la oposición critica que la concejal de Servicios Sociales, Aranza de Gracia, "no haya previsto una trobada adaptada a las exigencias de la pandemia, con actividades a través de Internet, tal y como le reclamó el Consell de Bienestar Social en su última reunión, celebrada en noviembre".

La concejal popular, Amalia Payá, señala que las entidades sociales que forman el Consell de Bienestar Social mostraron mucho interés en convertir la convocatoria en un webinar que tratase la nueva Ley de Voluntariado, así como las subvenciones que se ofrecen desde las distintas administraciones. Por todo ello se solicitaba la presencia como ponentes a técnicos de las diferentes administraciones expertos en la materia. En la misma línea plantearon solicitar la presencia de la Plataforma Valenciana del Voluntariado.

La trobada, sin embargo, no se celebrará este año. Payá explica que “a nuestras preguntas en la última comisión informativa sobre en qué punto se encontraba la organización de estas jornadas, la respuesta de la concejal fue que como consecuencia de la precipitación no se llevarían a cabo en el mes de diciembre”. Payá considera “lógico” no celebrar una Trobada Solidaria en plena pandemia, pero no comprende cómo la concejal no ha atendido la petición de los colectivos sociales.

“Las entidades planteaban unas jornadas para tratar todas las dudas que tienen acerca de las subvenciones y para conocer cómo afecta a estas asociaciones la regulación del voluntariado mediante la nueva Ley, ya que supone una pieza imprescindible para su funcionamiento, pero la falta de previsión y organización de la concejal ha provocado que 2020 se quede sin Trobada Solidaria”, concluye Payá, quien exige al Gobierno que estas actividades virtuales puedan desarrollarse, al menos, en los primeros meses de 2021.