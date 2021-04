Tal y como se anunció cuando se puso en marcha hace casi un mes, tras un periodo de prueba se empezarán a formalizar las sanciones a aquellas personas que incumplan la ordenanza de la Peatonalización. Por el momento hay que resaltar que ha habido pocos incumplimientos,

especialmente durante las primeras dos semanas, pero se ha detectado en los últimos días una relajación, fundamentalmente en la zona de las calles Joan Cantó, Diego Fernando Montañés y Bartolomé J Gallardo. También es importante señalar que la mayoría de infracciones son cometidas por los mismos vehículos, siendo reincidentes.

Igualmente es importante señalar que las personas que hayan solicitado el permiso y haya sido aceptado, aunque no lo hayan recibido, no serán sancionadas porque ya han sido incluidas en la base de datos. “Durante casi un mes no ha habido sanciones, se ha informado. Nuestra

intención no es la de sancionar, al contrario, lo ideal sería que todo el mundo cumpliese con la ordenanza para así evitar estas sanciones”, explica el concejal de Obras y Movilidad Sostenible, Jordi Martínez.

En la web municipal, dentro del apartado dedicado a la peatonalización al que se puede acceder directamente en un banner desde la portada se ha incluido un apartado con las preguntas frecuentes que la ciudadanía ha realizado a través de las redes sociales.

Hay que destacar que muchas de las preguntas se han referido al hecho de tener que estar empadronado en el ámbito de la peatonalización para poder obtener un permiso de carga y descarga. Hay que puntualizar dos aspectos, el primero es que antes de la peatonalización estaba prohibido parar y estacionar en la mayoría de calles del ámbito como Sant Nicolau, Sant Francesc, El Tap, Santa Rita o San Mauro, entre otras y por tanto, cualquier persona que parara en estas calles se exponía a la correspondiente sanción. La segunda puntualización viene respecto a otra duda muy planteada y es la de las personas mayores que no tienen vehículo. En la ordenanza se especifica que estas personas pueden pedir el permiso para sus familiares, hasta dos vehículos por vivienda, de esta manera podrán parar en las inmediaciones del domicilio dentro del horario acordado, recordamos que antes de la peatonalización no estaba permitido en ninguna hora.

Otra de las dudas que se aclara es respecto a los permisos de garaje, que son 24 horas y no tienen un horario marcado. Cualquier propietario de plaza de garaje o que tenga una plaza alquilada puede acceder en cualquier momento y no se necesita estar empadronado en la ciudad es este caso para obtener el permiso.