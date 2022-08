Noelia Álvarez Leal ha presentado su dimisión como edil delegada de Fiestas, Promoción Económica y Tradiciones del Ayuntamiento de Castalla, aunque finalmente ha decidido no renunciar al acta como concejala de este Consistorio.

Una vez oficializada la salida de la concejala del equipo de gobierno, la cual se produjo de manera oficial la noche del miércoles, a través del registro telemático del Ayuntamiento, la edil pasa directamente a engrosar el grupo municipal de No Adscritos, toda vez que ha manifestado que mantendrá el acta de concejala que obtuvo a través de la lista electoral de Ciudadanos.

El alcalde de Castalla, Antonio Bernabéu, ha agradecido a Álvarez "su dedicación y trabajo durante estos tres años de legislatura, que han sido muy difíciles debido a la pandemia que nos ha impedido celebrar nuestras fiestas y tradiciones con normalidad". El primer edil castellut ha informado que está previsto que el próximo pleno municipal dé cuenta de la dimisión de Noelia Álvarez "y de los cambios en las delegaciones que ello conlleve".

Por otro lado, el alcalde ha informado que ya están cerrados prácticamente la totalidad de los actos relacionados con las Fiestas de la Vaca así como de las celebraciones de Moros y Cristianos en Honor a la Mare de Déu de la Soledat, "asuntos de los que me he ocupado personalmente durante las últimas semanas en los que ya me vengo haciendo cargo de las delegaciones que ostentaba Noelia Álvarez, a la espera de que se registrara su salida definitiva de manera oficial".