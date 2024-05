El Ministerio de Ciencia apoya con 1,3 millones de euros un proyecto de innovación de una firma de Ibi

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha apoyado con más de 1,3 millones de euros un proyecto de innovación tecnológica desarrollado por la empresa Hilex, de Ibi, dedicada al diseño industrial y la producción de mobiliario comercial para la gran distribución y piezas metálicas de muy diferente tipo. Esta ayuda, según han señalado fuentes del citado ministerio, ha sido otorgada a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). La beneficiaria es en estos momentos una de las firmas más punteras de Ibi en su rama de actividad.

Este impulso directo a la innovación en esta empresa de Ibi ha sido el motivo por el cual la propia ministra, Diana Morant, ha querido conocer de primera mano las instalaciones y la actividad de la firma, que además ha ampliado recientemente sus dependencias con la puesta en marcha de una segunda sede. Acompañada de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, así como del alcalde de Ibi, Sergio Carrasco, y la vicealcaldesa, Aitana Gandia, junto con la concejal y diputada autonómica Nuria Pina, además del presidente de la patronal comarcal Ibiae, Bernardo Guillem, la titular de Ciencia en el Ejecutivo ha recorrido los distintos departamentos de cada una de las dos factorías.

Morant no ha realizado ninguna declaración pública. No obstante, se ha mostrado visiblemente muy interesada en las distintas líneas de trabajo que lleva a cabo Hilex y su estrategia de innovación. Además, por la cercanía que ha tenido en todo momento con los trabajadores de la empresa con los que ha ido interactuando, puede afirmarse que se ha dado todo un baño de multitudes sin salir de las instalaciones de la firma, con alguna anécdota simpática y todo como la de una empleada que no podía dar crédito al hecho de estar explicando su trabajo a una ministra. La miembro del Gobierno central se ha desplazado después al Ayuntamiento de Ibi, donde ha firmado en el Libro de Honor de la Villa.