El candidato del PP a la alcaldía de Alcoy de cara a las elecciones de 2023, Carlos Pastor, ha anunciado que el objetivo inicial y uno de los ejes de su línea de trabajo pasa por "unir" en torno a los populares el voto de centro-derecha para "conformar una alternativa real, coherente y seria para sacar la ciudad adelante". Así lo ha afirmado en un comunicado, en las que son las primeras declaraciones públicas del aspirante tras conocerse su designación a finales de septiembre. Según Pastor, esta fragmentación del voto conservador, "tal y como ha ocurrido en anteriores citas electorales, solo beneficia al PSOE".

Pastor apunta que "esta reflexión debemos tenerla clara quienes pensamos que Alcoy necesita con urgencia enderezar el rumbo", a la vez que afirma que "16 años de Toni Francés se convertirían en una losa que la ciudad no puede permitirse". El candidato recalca que "me voy a dejar la piel para que el PP sea la casa de todos", ya que "estamos obligados por responsabilidad y compromiso con Alcoy a ofrecer una opción electoral que aglutine en torno al PP todo el voto de la moderación". Según dice, "no podemos defraudar a ese amplio espectro de la sociedad alcoyana que pide un cambio de ciclo con urgencia".

Te puede interesar: Alcoy El portavoz del PP en Alcoy dejará la política tras las elecciones de 2023 al no repetir como candidato

En este sentido, el candidato popular ha remarcado que "estoy abierto a escuchar a todo aquel que tenga algo que aportar a un proyecto moderado y de centro-derecha, en el que las propuestas para Alcoy estén por encima de los personalismos y de los partidos". Asegura que "solo así conseguiremos presentarnos ante los alcoyanos como una alternativa moderada y creíble", que ponga fin a lo que tacha de "12 años de gobiernos desaprovechados para Alcoy", en alusión a los tres mandatos que lleva Toni Francés. "Nuestro objetivo pasa por unir a todos los que creen que Alcoy necesita respuestas a los problemas y proyectos que nos devuelvan la ilusión, en definitiva, un gobierno mejor".

La elección de Carlos Pastor como candidato del PP a la alcaldía de Alcoy en 2023 ha sido una designación directa de la directiva regional que encabeza Carlos Mazón, en la que el aspirante alcoyano es secretario de Empleo. Los populares han decidido prescindir del que fue su cabeza de lista en 2019, Quique Ruiz, quien ya ha dicho que permanecerá hasta el final de este mandato como portavoz del grupo municipal, pero abandonará la actividad política tras los comicios del año próximo. Ruiz dejó entrever, en una comparecencia ante los medios de comunicación, que el partido le había ofrecido como alternativa algún tipo de recolocación, la cual él ha decidido declinar.