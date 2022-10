Los centros de salud de las comarcas de l’Alcoià y el Comtat han ampliado su horario abriendo por las tardes. El departamento de salud de Alcoy cuenta con once centros de atención primaria (tres en Alcoy, dos en Ibi, uno en Cocentaina, Castalla, Onil, Banyeres de Mariola, Muro de Alcoy y Benilloba) que desde el 1 de octubre en adelante han comenzado a abrir de forma paulatina en horario de tarde.

No obstante, el único que no se ha podido acoger a esta ampliación ha sido el del municipio de Benilloba, ha comentado a este diario Carlos Vilaplana, director de atención primaria en el área de Alcoy: “El de Benilloba es el más pequeño de todos, no hay suficiente personal y hemos optado de momento por seguir con el horario de mañana”.

La medida, son directrices de la Conselleria de Sanidad, ha indicado Vilaplana: “La indicación era abrir mañana y tarde y lo hemos conseguido. A veces es problemático por la falta de personal, pero con un poco de ingenio y voluntad lo estamos haciendo”.

Además, tal y como ha explicado el director de salud de Alcoy, Carlos Vilaplana: “La medida se ha podido llevar a cabo por el aumento de plazas que brindó la Conselleria en el mes de mayo”.

Los tres ambulatorios de Alcoy ya llevan años pasando consulta en mañanas y tardes. Por su parte, Ibi con dos centros, amplió su horario hace un año y el resto de consultorios de la comarca de l'Alcoià y el Comtat estarán abiertos a jornada completa antes de que finalice el año, según ha informado Vilaplana.

De esta forma, las consultas vespertinas en los centros de Cocentaina, Castalla, Onil, Bañeres de Mariola y Muro de Alcoy serán de lunes a jueves hasta las 21 horas. El objetivo de ampliar horarios es descongestionar el sistema de atención primaria. Además de que los usuarios sepan que su médico, enfermero o trabajador social estará un día por la tarde para poder asistir.

Asimismo, Vilaplana ha asegurado que “hemos dado las órdenes correspondientes para que hagan el reparto de facultativos y no haya ningún problema”. Por lo que, el funcionamiento en los centros debe ser con total normalidad.

Los servicios de urgencias

En cuanto a los Puntos de Atención Continuada (PAC), más conocidos como urgencias siguen abriendo a partir de las 15 horas de lunes a sábado, abriendo los festivos 24 horas. “Aunque hayan consultas por las tardes sigue estando abierto el PAC”, incide Vilaplana.

En la comarca de l’Alcoià y el Comtat hay ocho ambulatorios con servicio de urgencias. En Alcoy se encuentra en el centro de salud la Fábrica, en Ibi en el Dr. Antonio Anguiz y en Cocentaina, Castalla, Onil, Bañeres de Mariola, Muro de Alcoy y Benilloba en el propio ambulatorio.