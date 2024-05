Sin espacio para carriles bici en El Campello

El carril bici en el municipio de El Campello sigue siendo una asignatura pendiente para el gobierno local. «Es una pena, pero si no hay espacio, no hay espacio», así de rotundo era el propio alcalde Juanjo Berenguer en el último pleno celebrado el pasado 25 de marzo.

Una historia interminable que debe convivir con «una realidad de los vecinos muy distinta a la publicidad de La I Volta Sant Joan - El Campello», como remarca Manuel Fuentes, presidente de la Asociación Vecinal Campellera. Un problema que Eric Quiles de EU-UP achaca a la «falta de interés» y que «es sorprendente que en 21 años que ha estado el alcalde dentro del Ayuntamiento todavía, en 2024, nos digan que todavía no hay proyecto».

El debate y diálogo sobre la comparativa del estado de los carriles bici de El Campello y municipios contiguos es constante. «El Campello es una burbuja, esto solo pasa aquí», dice Quiles, los vecinos que quieren disfrutar de un paseo en bici o usar este vehículo como medio de transporte «tienen un grave problema y atentan ante su integridad», así lo comenta Fuentes, a lo que añade que «había un carril bici en el paseo marítimo, en la calle San Vicente, y ahora hay señales de prohibición porque es un riesgo para el peatón». La situación en esa vía es tal, que una vez termina el carril bici perteneciente a Sant Joan ya no existe más allá, no hay una vía para los ciclistas que continúe la del municipio vecino. «Es una manera de que haya una comunicación fluida sin tener que contaminar, es una necesidad por la dispersión poblacional que hay», apunta Fuentes. Él mismo echa en falta un carril bici que «comunique la zona norte y la última urbanización de la parte limítrofe a Alicante como es Muchavista».

Las señales del Ayuntamiento de El Campello prohibiendo el paso de bicis y patines. / INFORMACIÓN

A simple vista, la Asociación Vecinal Campellera plantea para el carril bici lugares concretos con explicaciones detalladas, la oposición, como Quiles por parte de EU-UP, pone de ejemplo a los territorios vecinos, mientras que el concejal de Medioambiente y Ocupación de Vía Pública, Marcos Martínez, zanjó con un mensaje que retumbó en las paredes de la sala: «Ahora mismo no te puedo decir si hay proyecto de carriles bici, no te puedo decir más». Una respuesta que se relaciona directamente con el éxito de La I Volta Sant Joan - Campello, «no sirve de nada esta iniciativa si detrás no hay un proyecto, se queda en anécdota», insiste Quiles.

Después de las palabras de ambos en el pleno , ya son varios vecinos los que mediante las redes sociales han creado un perfil en Instagram llamado @carrilbici_muchavista, donde se refleja mediante mensajes como «Sí que cabe» o «para poder pedalear, a veces hay que patalear» la realidad del paseo de Muchavista donde está prohibido circular con patinetes o bicicletas. Además, este perfil está enlazado a un change.org, donde más de 200 personas han firmado la creación de un carril bici en Muchavista. En esta petición se expone el riesgo que conlleva no continuar el paso de bicicletas por Muchavista, siendo un riesgo el compartir carretera con los coches. Son muchos los que deben, sin ese carril, convivir en un espacio bastante reducido, desde mascotas, peatones, patinadores o los menos hábiles como son los niños.

Otro de los capítulos pendientes de los carriles bicis y la gestión del gobierno local es el llamado Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), el cual «lleva tres años de retraso y que debe actualizarse», afirma Quiles. Un plan que según él «no tiene ni un solo kilómetro de carril bici prometido», esto para Fuentes demuestra una «clara falta de interés, es una dejación de funciones del alcalde, falta invertir en un proyecto y sobre todo dar ideas, nosotros los vecinos sí que las tenemos». Las veces que el partido de Quiles, EU-UP, ha preguntado al Ayuntamiento por la inclusión de proyectos para dichos carriles la respuesta, según Quiles, ha sido la siguiente, «el PMUS es un plan vivo por lo que al estar en constante cambio claro que podrían entrar los carriles bici».

Mientras tanto las personas que vivan en El Campello o que quieran visitarlo deberán hacerlo a través de un transporte particular o del público, el cual la gran mayoría utilizan para dirigirse a centros educativos o para llegar a sus respectivos lugares de trabajo. Habrá que esperar a las zonas de nuevo desarrollo donde urbanísticamente el alcalde sí buscará «espacio» para los carriles bici.