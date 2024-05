La enseñanza se echa a la calle en Alicante

Más de 4.000 personas, entre docentes, familias y sindicatos de la enseñanza pública se echaron este jueves a la calle en la capital de la provincia durante la primera huelga a la que se han enfrentado PP y Vox desde que están al frente del Consell. Una multitudinaria manifestación hasta la Dirección Territorial de la Presidencia de la Generalitat que atrajo por la tarde a representantes de la comunidad educativa de diversos municipios, así como a formaciones políticas de la izquierda, puso fin a una jornada de parón en las aulas y de protestas en las principales localidades alicantinas desde primera hora de la mañana.

El 20 % de los profesores de los colegios e institutos de la provincia arropó la convocatoria de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública con 5.579 docentes de un total de 27.290, según los datos aportados por la Conselleria de Educación, que estableció servicios mínimos para garantizar la atención al alumnado, cifras que contrastaron con las ofrecidas por los organizadores, que cifraron entre el 50 % y el 70% el seguimiento de la huelga por parte del profesorado.

«Rovira escucha la pública está en lucha», «vote, vote, vote Rovira el que no vote», «volem estudiar en la nostra llengua», «mira Rovira, vaga educativa», «la llengua no es retalla», «más clases y menos clasismo», «no al distrito único», «sí al valencià» fueron algunos de los mensajes de las pancartas y los vítores que se lanzaron durante más de dos horas de una marcha que salió desde el IES Jorge Juan y que finalizó en la mítica Casa de las Brujas con la lectura de un manifiesto a cargo de la escritora Lliris Picó i Carbonell. El nombre del conseller de Educación, José Antonio Rovira, acaparó las consignas que se cantaron en una protesta que no se vivía desde el año 2015, la última vez que gobernaron los populares a nivel autonómico. También salió el nombre de Julia Llopis, la diputada autonómica de Vox que un día antes llamó a los profesores «estómagos agradecidos». Los manifestantes contestaron ayer llamándola «vaga» a ella.

La protesta de la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante, este jueves / Alex Domínguez

¿Por qué protestan?

Las políticas educativas que el Gobierno de Mazón ha ido aprobando en los últimos diez meses, desde casi el minuto uno de la legislatura, muchas ya conocidas en sus programas electorales y otras no, son las responsables del clamor escuchado en la calle para pedir dar marcha atrás.

La Ley de Libertad Educativa que da a las familias la capacidad para decidir la lengua principal en la que estudiarán sus hijos y no a los consejos escolares, como hasta ahora, y que deja bajo mínimos el valenciano en la Vega Baja, Medio y Alto Vinalopó, ha sido uno de los principales motivos de esta ofensiva contra el Consell, pero no el único.

La reivindicación de ayer pasó por pedir la retirada de esta norma que entrará en vigor en dos cursos por considerarla como un «ataque» al valenciano, al igual que el distrito único que permitirá, en esta campaña de matriculación, a los progenitores elegir colegio o instituto independientemente del barrio donde vivan, lo que sido tildado como «segregador» y para beneficiar solo a los centros concertados.

Además de estos dos profundos cambios que se contraponen con el modelo educativo que instauró la izquierda, la comunidad educativa clamó ayer contra el recorte de aulas previsto en Infantil y Secundaria bajo el argumento de la caída en picado de la natalidad, que podría afectar al 40 % de los centros públicos de la provincia, lo que dejará en la calle a interinos y obligará a recolocar a funcionarios en otros destinos.

El rechazo la supresión de clases de castellano para extranjeros, así como de otras lenguas minoritarias, entre las que destaca el euskera, árabe, italiano (lo que supone 244 los grupos eliminados y 61 docentes menos, según el Stepv) fue escenificado en Alicante con una imagen de lo más simbólica: un cortejo fúnebre de docentes vestidos de negros con caretas blancas .

Continuar con el Plan Edificant para acabar con lluvia de deficiencias que siguen existiendo en las instalaciones educativas, así como la negociación de la mejora de las condiciones laborales del profesorado son otras de las razones que han unido a la escuela pública para decidir sacar los colores a la Generalitat.

La plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública calificó de éxito la jornada de huelga y la protesta y apeló a que el conseller de Educación escuche y rectifique. También advirtió de que las movilizaciones en la calle no acaban aquí y que recurrirán la ley de Libertad Educativa y el distrito único en los tribunales.

Municipios

En Elche, cientos de profesores y progenitores, junto a alumnos secundaron el parón y protestaron en la Plaça de Baix frente al Ayuntamiento. Los sindicatos desvelaron que los recortes afectarán a 32 aulas del municipio. «Qué barbaridad, invierten en toreo y no hay Edificant» o «gastos militares para escuelas y hospitales», fueron algunas de las proclamas escuchadas en la ciudad de las palmeras, donde muchos centros amanecieron con pancartas para animar a la participación.

En Alcoy, medio millar de personas clamaron contra los recortes en Educación y en defensa del valenciano. Advirtieron que «no hacen más que perseguirlo, con el objetivo de marginarlo del conjunto de la sociedad». Representantes de distintos centros de Primaria y Secundaria de l’Alcoià y El Comtat instaron a «parar la leyes regresivas» y pidieron, al igual que en el conjunto de la provincia, más recursos para «la inclusión educativa».

En torno a trescientos docentes se concentraron este jueves en la plaza de la Constitución de Torrevieja, donde acudieron profesores de otros municipios de la Vega Baja. Los profesores también reivindicaron la presencia del valenciano en las aulas que consideran amenazada por la ley de Libertad Educativa, que en el caso de la mayor parte de los municipios de esta comarca reducirá este aprendizaje a la asignatura de valenciano, con derecho a exención.

Profesores de Benidorm y municipios como La Vila, La Nucia, Finestrat, l’Alfàs o Callosa d’en Sarrià se sumaron a la huelga y algunos de ellos desplazaron en grupo a las concentraciones convocadas en Alicante. Así, en centros como el IES Mediterránea, maestros se concentraron en la puerta para apoyar la iniciativa de la Plataforma por la Educación Pública y de los sindicatos «contra de la desmantelación progresiva y encubierta que pretende la Conselleria de Educación». La movilización también llegó a Elda y Petrer.