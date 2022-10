El profesor del colegio concertado San Roque de Alcoy, Paco Pascual, está nominado a mejor docente de Primaria de España dentro de los Premios Educa Abanca. El objetivo de los galardones es reconocer públicamente la labor de los docentes que disfrutan su trabajo, educan para la vida a su alumnado y se involucran al máximo en todo el proceso educativo, tanto dentro como fuera del aula.

Para quienes no los conozcan, ¿Qué son los Premios Educa Abanca?

Son unos premios nacionales donde cada año otorgan el reconocimiento de “mejor profesor de España” en diferentes modalidades. Estoy seguro que hay miles de maestros infinitamente buenos que no son presentados, pero la verdad es que lo positivo que tiene esta iniciativa es que se hable de educación y que ello repercuta en la sociedad.

¿Cómo surgió la iniciativa para su presentación?

Los padres y madres de los alumnos a los que les doy clase fueron los que me presentaron directamente al premio antes de verano. Alguna familia se enteró de que estaba este premio y pensaron en mi, pero yo no sabía nada hasta que me llegó un correo que me notificó la candidatura.

¿Es la primera vez que le presentan a estos premios?

No, es la tercera vez que me presentan las familias de diferentes promociones de alumnos, pero en las otras dos ocasiones no contesté al correo electrónico con lo que me pedían, porque para poder validar la candidatura tienes que presentar una memoria -que esta vez si he presentado- para poder optar al premio. Al final nunca había llegado hasta el punto donde nos encontramos. Siempre había caído antes.

¿Por qué no llegó hasta el final en las otras ocasiones?

Para mí que las familias piensen en mí para algo así es un premio en sí. Aunque ganar este premio es prácticamente imposible. Además es algo a lo que no te presentas tú, sino que te presentan.

Entiendo que este tipo de reconocimientos por parte de las familias de los alumnos le dan mas ganas de seguir en su día a día...

Todo agradecimiento que venga de los alumnos y las familias es para mí una inyección para seguir mejorando día a día. Muchas veces, por el motivo que sea, este feedback familia-colegio no llega a producirse y es muy enriquecedor para ambas partes que ocurra.

¿Qué significaría para usted llegar a ganar el premio?

La verdad es que si yo ganara el premio pensaría en la educación, que necesita un cambio radical y urgente. Estoy a millones de años luz del mejor maestro de España.

¿Cuánto tiempo lleva como profesor en el colegio San Roque?

Llevo 21 años, que se dice pronto.

En el San Roque, ¿A qué cursos le da clase?

Soy diplomado de Educación Física, pero este año estoy de tutor de sexto curso de Primaria desde hace 12 años más o menos. Además, también doy clases de ciencias a las cuatro clases de sexto.

¿Hay algún compañero suyo docente de Alcoy o de la provincia de Alicante que haya sido nominado?

En la modalidad de Mejor docente de Primaria de esta edición de Alcoy no hay nadie más. En la provincia hay compañeros de Torreveja, Hurchillo, Redován y Fleix.

Tengo entendido que también diseñó dos proyectos personales que han sido premiados a nivel nacional, cuéntenos los detalles

Fueron dos proyectos de aprendizaje-servicio donde los alumnos fueron los principales protagonistas, yo solo actué de guía. En "Caminem Junts", premio nacional de aprendizaje-servicio 2018, luchamos a muerte contra el cáncer infantil. En "Grillons per al record", premio nacional de aprendizaje-servicio 2019, fomentamos la lectura a internos de la clase de Fontcalent, los cuales visitaron las clases para hacer tertulias literarias y con ellos, prestamos un servicio a los enfermos de Alzheimer. San Roque es el único colegio en España en haber ganado este premio en dos ocasiones consecutivas.

¿La metodología aprendizaje-servicio es su sistema para dar clase?

Sí. Un niño no puede pasar un día en el colegio sin reír, por tanto veo imprescindible una alta dosis de ironía. Destacar también que, desde hace años, no entiendo la educación sin el aprendizaje-servicio. De hecho, para mí es una filosofía más que una metodología. Es una manera de enseñar y aprender a ser personas íntegras. Consiste en llevar como servicio a la sociedad aquello que el alumnado aprende curricularmente en el aula y si encima fomentamos la lectura, mejor. Entiendo que la educación actual debe de estar unida a la mejora de la naturaleza y la sociedad.

¿Qué es lo más positivo de ser docente para usted? y sobre todo, ¿Qué importancia tiene el docente en la sociedad?

Para mí, lo más positivo de ser docente es tener la posibilidad de poder formar ciudadanos del presente que actúen como ejemplo social. La educación, a parte de la adquisición de conocimientos, debe ser el cimiento para conseguir una persona integral, respetuosa y que luche contra las desigualdades. Y en ella los docentes somos actores muy importantes. Un buen maestro te debe marcar para siempre. Seguro que todos recordamos alguno.

El próximo domingo 30 se conocen los 10 finalistas de los premios Educa Abanca, ¿Tiene alguna esperanza?

Si te soy sincero, nulas. En mi portfolio docente personal tengo registrado que las familias me presentaron. Ese es el regalo que nunca olvidaré.