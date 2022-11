El aparcamiento es el mayor problema al que se continúa enfrentando a día de hoy el barrio del Ensanche de Alcoy. La zona alberga en su mayoría domicilios antiguos que se construyeron antes de que fuese obligatorio disponer de una plaza de garaje en la misma vivienda.

La Asociación de Vecinos del Ensanche-Benisaidó, afirma que el Ayuntamiento de Alcoy no plantea "ninguna solución" para solventar la problemática del aparcamiento que llevan arrastrando desde hace años. Además, tal y como lamenta el presidente de la organización vecinal, Paco Seguí: "Estamos en una zona en la que hay pocos parkings privados, tenemos el de la Rosaleda, que no sabemos que va a pasar cuando comiencen las obras".

En este sentido, Seguí ha visitado recientemente al consistorio para abordar la cuestión del parking de la Rosaleda y ver qué tienen previsto, pero la reunión no llegó a producirse por un malentendido con la cita.

Durante las obras de la calle Entenza, el consistorio habilitó como parking temporal el solar de la calle El Cid, pero ya no está disponible, explica Vicente Segura, miembro de la junta directiva de los vecinos del Ensanche: "Los coches que desaparecieron de la calle Entenza se ponían ahí. Hasta hace seis meses, que el dueño del solar se dio cuenta de que eso era un negocio y lo que pedía era su parking de pago".

Asimismo, cuando terminó el contrato en el Cid, los vecinos preguntaron al Ayuntamiento de Alcoy qué propuestas tenían y les aseguraron que "en la Alameda se iba a poner una línea más de aparcamientos, una a la derecha y otra a la izquierda, pero hemos sabido que solo van a poner en la izquierda", recalca Seguí.

Soluciones

Una de las soluciones que plantean desde la asociación vecinal del Ensanche es conocer el patrimonio que tiene el consistorio en la zona, por si hubiese posibilidad de expropiar alguna vivienda que no haya pagado contribución en un largo período de tiempo y edificar un parking en altura. No obstante, Vicente Segura subraya que "las soluciones son caras" y pone como ejemplo hacer lo mismo que hicieron en Alicante con el parking de la Avenida Maisonnave: "En el caso de Alcoy sería levantar la Alameda y hacer parkings subterráneos. Son soluciones super caras, pero no hay otras alternativas”.

Otro emplazamiento que proponen en la organización es el solar de Hermanos Mullor. Sin embargo, el presidente, Paco Seguí confirma que sería complicado que se llevase a término.

Fuga de comercios

De esta forma, el aparcamiento que ya no existe en la calle Entenza ha provocado un daño comercial a la zona. Seguí reconoce que "hay comercios que me han dicho que se han cambiado de sitio por el aparcamiento, porque no ven futuro. No está favoreciendo el comercio la gestión que están teniendo en el ayuntamiento”.