El profesor Paco Pascual del Colegio San Roque de Alcoy ha sido elegido segundo mejor docente de España en la categoría de Primaria dentro de los Premios Educa Abanca. Pascual fue presentado al certamen por los familiares de los alumnos y alumnas del San Roque. En primera instancia, pasó una criba entre 1.300 compañeros y logró posicionarse dentro de los diez mejores docentes nacionales. Así, publicado el ranking definitivo, Pascual ha quedado en segunda posición.

¿Cómo acogió la noticia?

Fue una gran sorpresa, porque me continuo viendo lejísimos de estar en esta lista. Por nada del mundo esperaba este resultado.

¿El año que viene, prevé que le presenten de nuevo las familias de los alumnos?

Como son las familias las únicas que pueden presentar a maestros, espero que no lo hagan de nuevo. Les advierto, que si lo hacen suspenderé a toda la promoción. Bueno, bromas a parte, yo siempre he respetado todo lo que viene de los niños y las familias, porque son lo más importante del colegio.

Este tipo de reconocimientos, ¿Le motivan más en su día a día en las aulas?

Claro que me motivan. A quien le amarga un dulce, pero el único objetivo de mi día a día es la mejora de los alumnos. Nada más.

¿Cuál es su metodología para dar clase?

La metodología aprendizaje-servicio. Un niño no puede pasar un día en el colegio sin reír, por tanto veo imprescindible una alta dosis de ironía. Destacar también que, desde hace años, no entiendo la educación sin el aprendizaje-servicio. De hecho, para mí es una filosofía más que una metodología. Es una manera de enseñar y aprender a ser personas íntegras. Consiste en llevar como servicio a la sociedad aquello que el alumnado aprende curricularmente en el aula y si encima fomentamos la lectura, mejor. Entiendo que la educación actual debe de estar unida a la mejora de la naturaleza y la sociedad.

Ha ganado tres premios nacionales de aprendizaje-servicio, ¿Tiene algún nuevo proyecto para desarrollar a corto o largo plazo?

Sí. Estamos continuando el premio nacional de Medio Ambiente, SOS Mariola, y vamos a reforestar el parque, a recuperar sendas y a repoblar gallipatos.

¿Por qué decidió ser maestro?

Por las vacaciones. Para poder compaginar mi trabajo principal que es hacer trajes de Moros y Cristianos. También porque me gustaba la educación física. Mi padre fundó una empresa en Cocentaina y soy el responsable creativo, me encargo de diseñar los primeros diseños de los trajes. Si soy maestro es gracias a mi padre, porque fundó la empresa y le fue bien, somos cinco hermanos y tres hemos estudiando carrera. Durante el verano me pongo de lleno a trabajar en la empresa de trajes de Fiestas de Moros y Cristianos.

En educación Primaria, ¿Cuál cree que es el principal papel del maestro?

Ser un guía. El alumno tiene que ser el protagonista del aprendizaje. El objetivo principal es formar buenas personas a nivel personal y luego académicamente también. Entiendo que la ley de educación tiene que ser un vehículo para conseguir mejores ciudadanos. También somos ejemplos porque los niños observan mucho.

¿Qué cambiaría del sistema educativo actual?

El cambio climático es una evidencia. La escuela debería de mirar atrás de donde venimos y la relación que tenía el ser humano con la naturaleza y recuperar ciertas costumbres. La metodología del aprendizaje-servicio debería de ser obligatoria a nivel de ley de educación, que los niños aprendan a la vez que mejoran la sociedad. A los niños de primaria solo aprenden por evolución.

¿Qué habilidades considera que debe tener un buen maestro hoy?

Ser buen comunicador, tener la capacidad de convencer, tener buenos valores y hacerlos llegar a los alumnos. Ahí entra todo solidaridad, esfuerzo y sacrificio. Es algo imprescindible.

La tecnología forma parte del día a día de las aulas, ¿Cómo utilizarla de forma sana?

Los niños tienen que saber que un abuso de las nuevas tecnologías es malo para la vista y la organización general de la cabeza. Estoy a favor porque nos permiten llegar allá donde los libros de texto no nos permiten llegar. Por ejemplo, a la hora de escribir una carta se puede hacer a través de la tablet y llegará antes. Las nuevas tecnologías son un complemento para llegar más allá.

¿Hay preocupación en los hogares por un uso masivo de los dispositivos tecnológicos?

Recomiendo a las familias buscar otras alternativas de ocio: lectura, excursiones, extraescolares… Crear unos hábitos saludables. Los responsables son las familias, desde el colegio lo podemos decir, pero en casa no estamos.

Como profesor y tutor, ¿Cómo aborda los casos de acoso escolar?

He tenido algún caso, no grave, pero es cierto que los niños son crueles entre comillas. Dicen las cosas como las sienten. El acoso se tiene que tratar de forma real desde edades tempranas. Los profesores deberíamos estar más formados para tratar estos casos. En mi caso hasta ahora he optado por trabajar con empatía e intentar inculcar eso a los niños.