El Ayuntamiento de Alcoy adaptará el Campamento Real para personas con movilidad reducida de cara a la próxima edición. El evento tiene muy buena acogida año tras año reuniendo a un gran número de familias. Por lo que, el aspecto de la accesibilidad es una de las cuestiones a mejorar para acabar con las barreras de movilidad.

La medida ha sido anunciada en el pleno ordinario celebrado este lunes. De esta forma, el vicealcalde, Jordi Martínez, ha aceptado el ruego expuesto por el concejal de Podem, Aarón Ferrándiz, quien ha subrayado que "no todas las familias pueden disfrutar en igualdad de condiciones de este espacio que presenta dificultades de accesibilidad y hace que familias con niños o personas con problemas de movilidad no puedan acceder a este espacio y disfrutar de ello en igualdad de condiciones".

Así, Ferrándiz ha preguntado al equipo de gobierno si tiene prevista alguna medida con respecto a mejorar el acceso al Campamento Real para personas con diversidad funcional. La petición ha sido recogida por el vicealcalde, quien ha explicado que "somos conscientes, es cierto que el Campamento cada año tiene que adaptarse a la realidad" y ha añadido que "recordamos las primeras ediciones que creíamos que con dos autobuses nos iba a sobrar y no se iba a convertir en lo que es ahora, un río de gente".

No obstante, Martínez ha recordado que existen algunos impedimentos debido a la ubicación del Campamento Real, a destacar, en una paraje natural. “Hay que pensar dónde está y qué tipo de condiciones tiene el Campamento Real ya que es una zona muy sensible por estar a las puertas del parque natural”.

Medidas por definir

Durante el pleno no se detallaron las actuaciones que se prevén para mejorar los accesos y el propio recorrido por la particular zona. No obstante, el segundo edil ha admitido que "lo que nosotros queremos es ver qué medidas podemos tomar vamos a recuperar la información suficiente para ver como está montado el recorrido del Campamento e intentar que las personas con movilidad reducida entren al revés".

Además, Martínez ha adelantado que desde el gobierno local tienen en mente "algunas iniciativas" y que están dispuestos a hablar con el parque para poder hacer más accesibles las entradas.

Asociaciones

La asociación de personas con diversidad funcional, Avanzar Alcoy y, en concreto su representante, Modesto, ha explicado a este diario como han acogido la noticia. “Todo lo que sea trabajar para la accesibilidad me parece fantástico" y señala que "me ha sorprendido porque en el paraje nos presentan pocas facilidades al ser un lugar de montaña".

Modesto también ha indicado que “la Navidad y todo lo que tiene que ver con ella es muy importante en Alcoy". Por lo que hace una "valoración positiva" de la iniciativa y remarca que "aunque falta saber como lo harán imagino que nos irán informando y a ver si de cara al año que viene puede ser una realidad”.