Alcoy culmina el pago de las expropiaciones para ampliar el campus de la UPV

El Ayuntamiento de Alcoy terminará de pagar en breve las expropiaciones de terrenos que realizó para que se pudiera llevar a cabo la ampliación del campus de la Universitat Politècnica de València (UPV), inaugurada en 2014. La corporación ha acordado este viernes en un pleno extraordinario una modificación de crédito para terminar de satisfacer los intereses de esta operación que están aún pendientes. Ha tenido que hacerse sobre la prórroga del presupuesto municipal de 2022, no haberse aprobado todavía el de este ejercicio.

En esa misma sesión se ha acordado también otorgar una subvención a la Asociación Belenista de Alcoy, acordada en 2022 pero que no pudo pagarse dentro del ejercicio presupuestario, y ampliar las ayudas para cubrir gastos de energía a las familias con rentas inferiores al salario mínimo interprofesional. Las tres partidas se han aprobado en un mismo punto, que ha contado con el apoyo de Podem y Compromís, junto con los 12 concejales del equipo de gobierno socialista. En total, 16 votos a favor y las nueve abstenciones del resto de ediles. No obstante, pese a esta discordancia de voto, no ha habido debate, por lo que el pleno ha durado apenas tres minutos.

Este es el tercer pago que se hace por los intereses de la expropiación de los terrenos para ampliar el campus de la UPV a sus antiguos dueños. El importe total de esos intereses es de 460.000 euros, mientras que el coste global de la operación se sitúa en 3 millones. Culmina de esta forma un proceso iniciado en 2008, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio con la institución académica, por el cual la administración local se comprometía a asumir ese gasto.

La superficie expropiada fue de 14.653,63 metros cuadrados, y en ellos se ubican actualmente el pabellón deportivo Georgina Blanes y el parking, entre otras dependencias. El coste previsto en su día fue de 400.000 euros, pero los propietarios de los terrenos litigaron y la justicia determinó un importe de 3 millones de euros. El pasado mes de noviembre, no obstante, el Ayuntamiento aprobó en pleno reclamar ese importe a la UPV, al entender que es quien debe costear la operación. El dinero, según indicó entonces el alcalde, Toni Francés, se reinvertiría en la ampliación de instalaciones.

Presupuestos de 2023

Por otra parte, Francés ha explicado, ya pasado el pleno extraordinario de este viernes, que el área de Hacienda se encuentra "ultimando" el proyecto del presupuesto municipal de 2023, con la idea de que pueda ser aprobado a la mayor brevedad posible. Según ha señalado, se espera "presentarlo a la oposición en las próximas semanas", de manera que los grupos puedan estudiarlo y presentar las aportaciones o alegaciones que estimen oportunas.

La edil de Hacienda, Vanessa Moltó, también aseguró en el último pleno extraordinario, hace apenas un par de semanas, que el proyecto estaría listo durante el primer trimestre del año. El presupuesto del pasado ejercicio tampoco se aprobó en tiempo, ya que salió adelante en sesión plenaria ya entrado el mes de marzo.