"Recursos limitados y demanda infinita". Cubrir las jubilaciones en Atención Primaria se ha convertido en un problema generalizado en las áreas de salud de la provincia. El departamento de salud de Alcoy tiene previstas 24 jubilaciones para los próximos dos años.

La edad de jubilación está acotada en los 66 años y 4 meses, aunque algunas se pueden alargar hasta los 70 años. A mitad de 2022 la zona de salud de Alcoy tenía 29 jubilaciones, de las cuales ya se han producido 5 -tres médicos de familia y dos pediatras- y además, se han podido cubrir.

Las consecuencias de haber repuesto esas bajas han acarreado dejar la bolsa de trabajo "exhausta". "Ahora tienes que coger los que tenemos para hacer guardias, que son los extracomunitarios o extranjeros, algunos son comunitarios", relata el director médico de salud de Alcoy, Carlos Vilaplana.

De hecho, Vilaplana indica que él mismo baja a extranjería muchas veces para contratar a médicos extranjeros y así hacerles los trámites. En la actualidad se está gestionando la incorporación de tres médicas de familia argentinas en el área de salud de Alcoy. "Nos han prometido venir", asegura el director.

La dirección de la Atención Primaria en Alcoy prevé continuar con los contratiempos de las jubilaciones durante más de una década, puesto que se tienen que despedir de la profesión los facultativos nacidos entre los años 60 y 75.

"El problema no es que no queramos atender a la población o que tengamos mucha lista de espera, sino que no podemos sustituir las bajas", lamenta Vilaplana. Cada facultativo de Atención Primaria visita al día en la zona de salud de Alcoy a 30-35 pacientes diarios de media.

La zona no atrae a los jóvenes

Este 2022 en el área de salud de Alcoy finalizan cinco residentes de médico de familia y un pediatra. No obstante, solo uno o dos tendrían pensando quedarse en la zona y no en Atención Primaria, sino en Urgencias del Hospital Virgen de los Lirios. "La gente prefiere irse a vivir a San Juan por el clima y esto es menos atractivo. Otros son de Valencia o de otros municipios y quieren volver", destaca el director médico.

En 2023 serán 12 los facultativos que dejarán la profesión, mientras que al año siguiente, en en 2024 serán otra docena. "Con los 6 residentes se podría cubrir un cupo, pero no se quedan", lamenta Vilaplana.

Los próximos médicos residentes serán 7, tal y como establece la nueva normativa. La dirección de la Atención Primaria espera que la administración autonómica incremente el número con el paso de los años.

Jubilación activa mejorada

La Conselleria de Sanidad ha planteado recientemente la jubilación activa mejorada, que trata de ofrecer a los médicos que ya están en edad de jubilarse o incluso lo han hecho en el último año, alargar este proceso compaginándolo con el cobro de un 75% de la pensión.

El área de salud de Alcoy ha recibido por el momento tres solicitudes de jubilación activa mejorada. "Más vale eso que nada", asegura el director médico.

La administración autonómica también ha ofrecido una ampliación de los módulos de tarde de 2 a 5 horas para que los médicos de forma voluntaria pagándoles horas extra puedan atender y así se pueden salvar bajas cortas o incidencias que no pueden sustituir.