El Ayuntamiento de Alcoy iniciará en la Alameda de Camilo Sesto las obras para crear un carril bici de casi tres kilómetros desde el centro histórico hasta la Zona Norte, a través de la antigua travesía de la N-340. La ejecución, según han iniciado fuentes municipales, se desarrollará por tramos, de manera que puedan irse poniendo en servicio según se vayan terminando. En el primero de ellos, los trabajos comenzarán la próxima semana y tendrán una duración de seis meses.

El carril bici unirá la avenida País Valencià con el polígono industrial Cotes Baixes, a través del eje conformado por las calles Els Alçamora, la Alameda, Juan Gil-Albert y València, es decir, lo que fue el recorrido de la carretera nacional hasta su reciente cesión al Ayuntamiento. Los trabajos, como informó este periódico hace algunas semanas, se licitaron por 905.550 euros, y finalmente se han adjudicado por 822.420,51. El 90% de esa cantidad será sufragada a través de fondos europeos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.

El primero de los tramos a ejecutar del eje ciclopeatonal será el correspondiente a la mitad sur de la Alameda, entre el cruce con la calle Espronceda (puente de San Roque) y el de la calle Góngora (La Rosaleda). Se trata de unos 500 metros de recorrido, que por sus características presenta más facilidades para los trabajos. Tal y como indicó este periódico, a lo largo de todo el recorrido se eliminará el carril bus, y su espacio será ocupado por el carril bici, elevando el pavimento ligeramente hasta darle la misma altura de la acera.

El transporte público pasará a compartir espacio con el resto del tráfico rodado, aunque esto no presenta a priori grandes problemas al haberse reducido la circulación de manear notable en toda la antigua N-340 desde que ya no hay en ella vehículos en tránsito de media o larga distancia. Asimismo, el carril bici se separará del resto de la calzada mediante jardineras, y no será necesario eliminar ninguna plaza de aparcamiento ni de carga y descarga; ambos espacios se sitúan en la acera opuesta a donde se habilitará la circulación de bicicletas. La única cuestión que presenta más problemas es la de hacer pasar el itinerario ciclista por los puentes de María Cristina, San Roque y la Petxina, donde tendrá que estrecharse.

El vicealcalde y concejal de Obras, Jordi Martínez, y el edil de Seguridad, Raül Llopis, acompañados de técnicos municipales, se entrevistaron hace unos días con responsables de la empresa que ejecutará las obras, para conocer detalles de la actuación, según explican desde el Ayuntamiento. En las obras de este primer tramo se habilitará un punto de carga y descarga frente al colegio San Roque, por lo que se extremará la vigilancia para velar por la seguridad vial de una manera especial en este punto.

Más de 100.000 ciclistas por el carril bici ya existente

El año pasado se contabilizaron más de 100.000 pasos por el eje ciclopeatonal que ya existe en Alcoy, desde el barrio de Batoy hasta el límite con el término municipal de Cocentaina, por el lado oeste de la ciudad de sur a norte, siguiendo durante la mayor parte del recorrido el trazado del nonato ferrocarril hacia Alicante. Según Jordi Martínez, con esto "queda demostrado que cada vez son más las personas que utilizan el carril bici, de ahí que consideremos viable seguir ampliándolo" y que se haya apostado por el desarrollo de un trazado similar entre el centro histórico y la Zona Norte a través de la antigua travesía de la N-340.

Martínez considera que "este proyecto supondrá una mejora de la movilidad sostenible" y que "se trata sin duda de un buen proyecto para la ciudadanía", al tiempo que hace hincapié en que cuenta con un 90% de financiación europea. El edil lamenta las posibles molestias que generen las obras, pero señala que "son necesarias para el presente y el futuro de la ciudad".