El PSOE denuncia un recorte de 70 millones en las inversiones de Sanidad en el Hospital de Alcoy

El área sanitaria de Alcoy, a la cola sanitaria de la Comunidad. El PSOE ha denunciado este lunes el recorte en inversiones en las comarcas de l'Alcoià y El Comtat por parte de la Conselleria de Sanidad, así como la falta de concreción en las medidas que se van a adoptar, sin ir más lejos, de cara a este verano. Así los socialistas han alertado de que el proyecto para ampliar el Hospital Virgen de los Lirios ha pasado de los 81 millones anunciados por el Botànic en 2022, a los 11 millones en los que cifró la actuación el pasado viernes el conseller Marciano Gómez durante su visita a Alcoy. Entre esta reducción en la inversión y la negativa a incluir a Alcoy como zona de difícil cobertura aseguran que relega a la comarca a la cola autonómica en materia sanitaria.

El PSOE ha ofrecido este lunes una rueda de prensa para exponer la situación sanitaria de l'Alcoià y El Comtat casi un año después de la salida del Botànic. Y además de denunciar el empeoramiento del servicio y el incremento de listas de espera, ha propuesto la creación de la figura de un pediatra rural que dé servicio a 24 pequeñas localidades de estas dos comarcas, que suman 650 niños y que por separado no llegan a los 400 niños que se requieren para contar con esta figura y la de enfermera pediatra.

El acto del PSOE ha contado con la presencia de diputado autonómico y portavoz en las Cortes Valencianas de Sanidad por parte de los socialistas, Rafa Simó; la diputada autonómica de la comarca La Muntanya; Núria Pina; el secretario general del PSPV La Muntanya, Rafa Briet; el secretario de Organización del PSPV La Muntanya y diputado provincial de la comarca; Ismael Vidal; la secretaria de Organización del PSPV de Alcoy, Tere Sanjuán; el médico especialista en pediatría y redactor del proyecto del pediatra rural, impulsado por UGT, Hèctor Climent; y la secretaria de Sanidad Comarcal, Clara Pastor.

Así, Rafa Simó se ha comprometido a llevar el proyecto del pediatra rural a las Cortes para tratar de que sea tomado en consideración, ya que supondría una mejora muy relevante para las pequeñas localidades de la comarca que ayudaría a luchar contra el despoblamiento rural.

Niegan que falte un permiso de edificabilidad

Del mismo modo el PSOE ha denunciado que la inversión prevista por Sanidad en el Hospital Virgen de los Lirios pasa de los 81 millones anunciados por el Botànic a los 11 que explicó el conseller, y que no están de cualquier forma presupuestados por la Generalitat. Y el PSOE ha negado que esta ampliación esté pendiente de la concesión de una licencia de edificabilidad por parte del Ayuntamiento, ya que "para eso en necesario que Sanidad presente el proyecto de ampliación, y no se hay nada en el Consistorio al respecto, ni se sabe en qué consiste esa ampliación "recortada". Del mismo modo han señalado que la única inversión que se recoge, que es la ampliación del centro de salud La Bassa de Alcoy, con un presupuesto de 8,3 millones de euros, ya fue consignada por el Botànic, por lo que aseguran que no hay nuevas inversiones, sino en todo caso recortes.

Listas de espera

Por otra parte el PSOE ha alertado que respecto a los últimos datos disponibles de listas de espera, correspondientes a diciembre de 2023, en las especialidades de Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología y Traumatología hay un incremento, mientras que bajan en Cirugía General y Urología. Y han lamentado que la Generalitat aún no ha dado cifras en 2024 de las listas de espera, cuando el Botànic las publicaba mensualmente.

Y en cuanto a cómo se va a cubrir el verano, alertan de la falta de concreción de las medidas, advirtiendo que lo que se está haciendo es que los médicos no hagan horas extras para potenciar la sanidad privada, con el temor de que se cierren los ambulatorios de los pueblos pequeños, una medida que "Sanidad ha anunciado pero que no sabemos cómo se va a hacer", ha manifestado la secretaria de Organización del PSPV de Alcoy, Tere Sanjuán.

Difícil cobertura

Por otra parte, respecto al anuncio del conseller de que Sanidad se abre a estudiar en un futuro que el área de Alcoy pueda ser de difícil cobertura, y que esa calificación "no es algo estático", sino adaptado a las circunstancias, según Gómez, el PSOE lo tiene muy claro. "Es una decisión a discreción del conseller. En el decreto no pone que sea por seis meses, ni cada cierto tiempo renovable. Lo único claro es que la decisión es del conseller, que la puede cambiar cuando quiera", lamentando los socialistas la falta de criterios para adoptar esa inclusión o exclusión, lo que deja a Alcoy "abocada a que el servicio sanitario empeore", al carecer por ejemplo sus sanitarios de beneficios por estar destinado a un área de difícil cobertura.

