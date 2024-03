El PSOE denuncia que solo hay cubierta una de las seis plazas de otorrino del Hospital de Alcoy

Listas de espera en aumento. Es lo que denuncia el PSOE de Alcoy que está ocurriendo en el Hospital Virgen de los Lirios. Y pone un ejemplo, solo hay cubierta una plaza de las seis de otorrinolaringólogo desde junio. Así, los socialistas alertan que la Generalitat está "ocultando" cómo están las listas de espera, ya que no se publican desde hace nueve meses, cuando con el Botànic se daba cuenta de ellas mensualmente. Y estas listas de espera advierten se van a agravar con la reestructuración de departamentos aprobada por el Consell.

El PSOE de Alcoy ha cargado este lunes contra la Generalitat, "que presume de transparencia institucional al mismo tiempo que pasa a ocultar las listas de espera y solo las publicará dos veces en el año, en lugar de una en el mes que hacía el Gobierno del Botànic". Unas listas que están seguros han aumentado, ya que lamentan no se están cubriendo puestos, y la situación se va a complicar más con las decisiones que está adoptando la Conselleria de Sanidad. Así, afirman que "el PP encuentra la solución en el problema de las listas de espera sanitarias: no hacerlas públicas".

El PSOE ha recordado que "no hace demasiado tiempo antes de elecciones, personal sanitario del Hospital Virgen María de los Lirios se manifestaban reivindicando que necesitaban profesionales y que tenían listas de espera a muy largo plazo. Para poner solución a estos problemas, la Corporación municipal aprobó por unanimidad en el pleno celebrado el 12 de enero en el Ayuntamiento de Alcoy, la moción conjunta presentada por los grupos Socialista, Compromís y Guanyar para instar en el Gobierno de la Generalitat a considerar la posibilidad de incluir el área de salud de Alcoy como zona de difícil cobertura, que como ya sabemos la Generalitat no incluyó nuestra zona. En Diputación hicimos una moción para que se anulara esta decisión, que fue rechazada con el voto en contra del PP, incluyendo el de Carlos Pastor, que votó lo contrario que en Alcoy un mes antes".

"Como todos sabemos y podemos leer en el decreto, es el conseller de Sanidad que decide cuáles son las áreas de difícil cobertura, sin especificar ningún criterio técnico, simplemente la voluntad política: 'Se faculta expresamente a la persona titular de la conselleria con competencias en materia de sanidad para la modificación y supresión de los ámbitos geográficos declarados de difícil cobertura'", han lamentado los socialistas.

"El Partido Popular y Vox han encontrado una mejor manera de solucionar la Sanidad en Alcoy que facilitar la llegada de personal sanitario. Han llevado a cabo dos acciones, con las que se han acabado las protestas y los problemas de las listas de espera".

Así, "para acabar las protestas nombraron como gerente del Área de Salud al jefe de las protestas y manifestaciones, y para acabar con los problemas de las listas de espera, que ya se habían reducido considerablemente al haber acabado los problemas que generó la pandemia, encontraron una solución muy lógica: ocultar las listas. El PP ha vuelto a hacer lo que ya hizo hasta el año 2015 cuando gobernaban en la Generalitat; publicar las listas de espera solo dos veces en el año. Con la llegada de Ximo Puig en la Generalitat, se pasó a hacer, en primer lugar, de forma trimestral, pasando después a hacerlo mensualmente, incluyendo un desglose por patologías más frecuentes, especialidades y departamentos. Ahora, el PP que tanto criticó la falta de transparencia del Botànic en Sanidad y que presume de transparencia institucional, vuelve a dar la información de manera semestral", ha lamentado el PSOE.

"El PP no es transparente, no quiere hacer públicas las listas de espera, no quiere decir cuáles son los criterios técnicos para que Alcoy no sea zona de difícil cobertura, porque no hay ninguno. Esto sí presume de transparencia institucional, cosa que en sanidad no saben ni el que es. En sanidad, funcionan los criterios políticos de querer hacer daño en Alcoy, con el voto de Carlos Pastor al frente. Carlos hace poco y lo poco que hace es hacer daño en Alcoy", ha destacado la regidora socialista y secretaría de Organización del PSPV de Alcoy, Teresa Sanjuán.

La regidora ha puesto de ejemplo que desde junio solo hay cubierta una de las seis plazas de otorrino del Hospital de Alcoy, una deficiencia que solo puede conducir a un aumento en las listas de espera de esta especialidad.

Dependencia

"Unas de las pocas listas de espera que ha hecho públicas el Partido Popular es la de Dependencia, donde se puede comprobar que hay un 15% en los siete meses del PP y Vox en la Generalitat Valenciana. De las 15.347 personas que había el 1 de agosto pendientes de acceder a las prestaciones en la Comunidad Valenciana se ha pasado a 17.623 el 1 de marzo", ha denunciado el PSOE.

"Hablamos de datos y no de opiniones. El PP oculta las listas de espera y lo poco que publica demuestra que van aumentando. ¿Será por eso que no quieren dar a conocer los datos de la lista de espera de los Hospitales públicos?», ha agregado Sanjuán.

Este medio ha tratado sin éxito de contactar con la Conselleria de Sanidad sobre esta falta de otorrinos que denuncia el PSOE.

Suscríbete para seguir leyendo