Sanidad se cierra en banda a que el área de Alcoy sea de difícil cobertura

El Ayuntamiento de Alcoy asume que el departamento de salud del que la ciudad es cabecera no será declarado por parte de la Conselleria de Sanidad como de difícil cobertura, después de que, según denuncian fuentes municipales, el estamento autonómico se haya cerrado en banda a ello. El concejal de Salud Pública alcoyano, Carles Sansalvador, de Compromís, se reunió este jueves con el secretario autonómico de Sanidad, Francisco José Ponce, para tratar de hacer cambiar la decisión, argumentando entre otros aspectos el acuerdo plenario suscrito por unanimidad en favor de la declaración el pasado enero. Sin embargo, el encuentro terminó sin acuerdo.

Sansalvador lamenta que la Conselleria se ha mantenido en la decisión, aludiendo a una serie de criterios técnicos, pero "no se ha concretado un listado con estos criterios que justifiquen que Alcoy no sea zona de difícil cobertura", más allá de que se indicara que "en los últimos meses se han cubierto algunas vacantes". También cuestiona el argumento defendido por el secretario autonómico de que las nuevas agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI) pueden ser la solución al déficit de cobertura de plazas, ya que, señala el edil, a partir de ahora "se tendrán que compartir recursos con otras áreas que sí son de difícil cobertura", en alusión al departamento de Elda.

Tampoco ha habido ningún acuerdo en lo referente a los consultorios auxiliares de la Zona Alta y Batoy, para que cuenten con una dotación de personal suficiente como para no tener que cerrar en vacaciones. Compromís, asimismo, ha llevado esta semana el asunto a las Cortes Valencianas, sin resultado alguno tampoco. En el debate, recuerdan fuentes la formación, se acusó a la Conselleria de "no escuchar a la ciudadanía". Además, afean al PP que votara en contra de como lo hizo en el Ayuntamiento, incluido algún diputado alcoyano.

El secretario comarcal de Compromís, Samuel Medina, asegura que la formación seguirá exigiendo que el área de salud de Alcoy tenga la consideración como de difícil cobertura. Según explica, "estamos reuniéndonos con todos los concejales de Compromís en la comarca, para afrontar de manera coordinada este desprecio del PP a la sanidad" en l'Alcoià y El Comtat.

Mientras tanto, también el PSOE continúa buscando apoyos para liderar un frente común a través del cual exigir a la Conselleria que dé marcha atrás en su decisión. Este viernes ha sido el turno de los sindicatos sanitarios, y para el sábado está previsto un encuentro con alcaldes y concejales socialistas de todo el ámbito de l'Alcoià y El Comtat. Fuentes de este partido señalan que "no vamos a consentir que el esfuerzo que hizo el anterior gobierno, consiguiendo 11 plazas para Atención Primaria, no sirva ahora para nada". Asimismo, temen que se pretenda "cerrar en verano los consultorios auxiliares de nuestros municipios".

A esta reacción en bloque de la izquierda se ha sumado Guanyar Alcoi. La concejal Mari Carmen Paredes señala, no obstante, que "no necesitamos ser invitados", ya que "hemos formado parte desde el inicio y en tiempos pasados de plataformas unitarias que defienden la sanidad pública en Alcoy y comarca". "La situación de la sanidad no viene de ahora", agrega, "sino que se arrastra desde hace tiempo", y tanto el Hospital Virgen de los Lirios como el departamento en general tienen "muchísimas carencias de personal y medios técnicos". Por eso, apela a actuar, dejando además de lado los "reproches" cruzados entre PP y PSOE.

Hospital universitario

La única conclusión positiva que el concejal de Sanidad de Alcoy extrae de la reunión con la Conselleria es la confirmación de que el Hospital Virgen de ls Lirios adquirirá la condición de universitario, de manera que en él podrán desarrollar su formación los profesionales. Este proceso, recuerda Sansalvador, se inició aún durante el gobierno del Botànic. Por parte de la Conselleria aseguran que siguen trabajando en este aspecto, por lo que el edil se ha emplazado con el gobierno autonómico a futuras reuniones para ir concretando aspectos.