El Ayuntamiento de Alcoy pedirá a la Generalitat que el departamento de salud que encabeza la ciudad sea declarada como área de difícil cobertura, de manera que se ponga especial empeño en cubrir todas las plazas existentes o se ofrezca algún complemento extra a los profesionales que las ocupen. Además, la administración municipal instará a la autonómica a cumplir el compromiso adquirido por el gobierno del Botànic para que el Hospital Virgen de los Lirios tenga la condición de Universitario, de forma que sea lugar de formación de sanitarios. Y también exigirá un aumento de la plantilla, para que los consultorios auxiliares no tengan que estar muchas veces cerrados.

Este acuerdo se ha alcanzado por unanimidad en el pleno que la corporación alcoyana ha celebrado este viernes. Los tres grupos de izquierda, PSOE, Compromís y Guanyar Alcoi, llevaban al orden del día estos puntos como parte de una moción conjunta en defensa de la sanidad en Alcoy y comarca, que sorpresivamente contó con el apoyo del PP y de Vox, aunque con muchos reproches cruzados entre los dos bloques. Y es que, de alguna forma, se produjo una situación parecida a otras del anterior mandato, pero con algunos papeles cambiados, cuando fue el PP local el que exigió mejoras y en la Generalitat había un gobierno de izquierdas.

El concejal de Sanidad Pública, Carles Sansalvador (Compromís), ha hecho hincapié en algunos aspectos de la moción, como en la denuncia de que "el PP se olvida de Alcoy como una posible zona de difícil cobertura" sanitaria, a partir de varias declaraciones realizadas recientemente por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. "Nuestra área de salud cumple los criterios", ha defendido. También la edil socialista Teresa Sanjuán ha criticado que "no entendemos por qué Mazón no declara Alcoy zona de difícil cobertura", vaticinando que "no sería de extrañar que abandonaran y dinamitaran proyectos iniciados por el Botànic".

El portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, en un tono más conciliador, ha considerado que "todos deberíamos colaborar para que se invirtiera" en estas comarcas en materia sanitaria, y que "este tema se arrastra desde hace tiempo, se ha deteriorado el servicio y hace falta ponerlo al día". El portavoz del PP, Carlos Pastor, ha venido a coinicidir de alguna forma con ese argumento, aunque obviamente achacándolo a otros factores: "Están reconociendo que el gobierno del Botànic no hizo nada en ocho años, damos la bienvenida a la autocrítica". Pese a todo, el edil ha anunciado que votarían a favor, y que "vamos a ponernos a trabajar, como ya está haciendo el presidente Mazón".

No parecía, sin embargo, que fuera a aprobarse sin votos en contra la moción a priori, dado que el portavoz de Vox, David Abad, la ha tachado como una fórmula de la izquierda para "justificar su incompetencia", recriminando a este bloque también que "van a imputar a este gobierno lo que no han hecho en ocho años". Con todo, y a pesar de afirmar que "no es el momento de esta moción", después este grupo ha votado a favor. Antes, el PSOE y Compromís han recriminado al PP aspectos como la privatización de algunos servicios en sus gobiernos anteriores a 2015.

En definitiva, finalmente la moción ha salido adelante con los votos de los 25 concejales. Falta por ver, no obstante, si tendrá algún recorrido. Por el momento, como una ironía del destino, el consultorio auxiliar de la Zona Alta, cuya apertura continuada se pedía en el texto aprobado, se encontraba cerrado este viernes, y también lo estará el próximo lunes, según ha podido comprobar in situ este periódico. Cada vez que se produce esta situación, los usuarios deben desplazarse hasta el centro de salud de la Plaça de Dins.

Te puede interesar: Alcoy Los médicos del departamento de salud de Alcoy insisten en alertar de la falta de personal

Paralelamente, y como ya ocurriera en el pasado pleno ordinario de diciembre, funcionarios del Ayuntamiento han protestado al inicio de la sesión para exigir la puesta en marcha de la Carrera Profesional Horizontal, cuestión que los sindicatos vienen reclamando desde hace tiempo. Se han exhibido diferentes pancartas y carteles, aunque sin incidente alguno y sin interferir en absoluto en el desarrollo del pleno. También se han movilizado, de la misma forma e igualmente de manera pacífica y silenciosa, trabajadores de la empresa que presta el servicio de autobuses entre Alcoy y Alicante para exigir mejoras laborales.