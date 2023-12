Los funcionarios del Ayuntamiento de Alcoy apremian a la administración municipal a que ponga en marcha un nuevo marco regulador de sus condiciones laborales, ajustándolas a lo que marca la Ley de Función Pública Valenciana de 2021. La Junta de Personal y el comité de empresa del Consistorio exigen que se ponga en marcha un reglamento de Carrera Profesional Horizontal, que equipare sus salarios a los de otros municipios de la Comunidad Valenciana. Además, recuerdan que el pasado mes de octubre el pleno apoyó por unanimidad una moción en este sentido, presentada por Guanyar Alcoi de manera instrumental en representación de los funcionarios.

Los empleados públicos mostraron su descontento este viernes con una protesta en al inicio de la sesión plenaria ordenaria de diciembre, exhibiendo varios carteles y una pancarta donde exigían al Ayuntamiento a poner en marcha la citada Carrera Profesional Horizontal. De esa forma, señalan, no solo estarían cumpliendo el acuerdo del pleno de octubre, sino también una sentencia judicial emitida en noviembre de 2022 que obliga al Ayuntamiento a establecer este nuevo marco regulador de las condiciones laborales de los trabajadores. La protesta se quedó solamente en este acto simbólico, el cual, no obstante, los funcionarios pretenden repetir al inicio de cada pleno ordinario hasta que no se atiendan sus reivindicaciones.

Así lo expresó Rosana Costa, que ejerce de portavoz de los empleados municipales en este asunto. Hace ya algún tiempo que se están manteniendo negociaciones con el Ayuntamiento, pero según la funcionaria están siendo "muy insatisfactorias". Asegura que las propuestas municipales "dejan mucho que desear en la parte reglamentaria y suponen una distancia muy grande en el complemento económico" en relación a lo que recoge la normativa marco autonómica. "Reclamamos el cumplimiento de la ley en términos homogéneos", así como que "se respete lo que se aprobó en la moción".

La representante de los trabajadores municipales lamenta, además, que "no hay previsión, les ha pillado el toro", en alusión a lo que los empleados públicos consideran poca voluntad por parte del Ayuntamiento. Por ello, mantienen la idea de protestar al inicio de cada pleno ordinario. Asimismo, la idea es que cada trabajador abra la vía administrativa para reclamar el reconocimiento de sus derechos laborales y económicos.

"Inasumible" para el gobierno municipal

Mientras tanto, el concejal de Recursos Humanos, Alberto Belda, defiende que apenas son una decena los ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana que ya tienen aprobado su reglamento de Carrera Profesional Horizontal, y que el resto, entre ellos Alcoy, están "esperando a que sea la Conselleria de Función Pública la que establezca un marco". El edil recuerda que "hemos mantenido siete reuniones en tres meses", aunque reconoce que "estamos muy lejos de las propuestas de los sindicatos". En este sentido, considera que las exigencias de los funcionarios son inasumibles para el Consistorio.

Al respecto, según Belda, las demandas de los funcionarios necesitarían un gasto añadido de 3 millones de euros, algo que el Ayuntamiento considera "imposible de afrontar", al menos "sin una subida de impuestos". La contraoferta del Consistorio sitúa el incremento salarial en estos momentos en un total de 1,3 millones de euros. "Queremos mejorar las condiciones, pero también que sea asumible", señala el edil de Recursos Humanos. La próxima reunión está fijada para el 13 de diciembre.

Por otra parte, ninguno de los asuntos abordados durante el pleno alcanzó el calado del conflicto con los funcionarios, ni siquiera los que generaron más debate, como la aprobación, con los votos de toda la oposición y el rechazo del equipo de gobierno, de la elaboración de una normativa sobre comunicación institucional municipal. Entre los escasos asuntos relevantes, no obstante, destacó un ruego del PP, expuesto por la edil Isabel Balaguer, pidiendo que el Teatro Principal sea declarado Bien de Relevancia Local (BRL). El concejal de Patrimonio Cultural, Ignacio Trelis, explicó que en estos momentos la Generalitat tiene en fase de aprobación inicial el catálogo de bienes locales de Alcoy, y que cuando se devuelva al Ayuntamiento se hará una enmienda para que el citado espacio cultural tenga la declaración de BRL.