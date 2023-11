Los sindicatos del Ayuntamiento de Alcoy se han plantado este lunes en el pleno extraordinario con carteles para lamentar la falta de actitud del gobierno para negociar la Carrera Profesional Horizontal, en la que los trabajadores públicos pueden promocionar y mejorar sus condiciones dentro de un mismo puesto de trabajo.

El pleno de octubre aprobó comenzar a negociar un nuevo marco de regulación del trabajo de los funcionarios, a través de dicha carrera. La moción fue presentada por el grupo municipal Guanyar y fue leída por una representante de los trabajadores.

En la moción, se recordaba que la aplicación de la Carrera Profesional Horizontal se viene solicitando desde 2018 y que en noviembre de 2022 una sentencia judicial obligó al Ayuntamiento a que en el plazo de seis meses contara con un reglamento que permitiera su desarrollo. Sin embargo, la negociación no se inició hasta el pasado mes de abril, y de forma insatisfactoria para los sindicatos, por lo que aún no se ha cumplido con ese fallo.

En este sentido, los trabajadores han exhibido carteles durante el pleno en los que se podía leer "Gobierno no negocia. No hay progreso", "Alcalde, la carrera es innovación" o "Sin carrera: mal gobierno", entre otros.

Los sindicatos lamenta la falta de voluntad negociadora por parte del gobierno municipal: "No hay una actitud que permita entender que estamos en aras de cumplir el objetivo de la parte sindical, que es que pudiera quedar negociada la carrera antes de que acabe el año. Esto no se hace en una reunión. El gobierno está dejando pasar el tiempo". En esta línea, critican que "hay un entorno de Ayuntamientos y la propia Generalitat que sí tiene negociada la propia carrera y en aplicación, no estamos pidiendo que se rompan lanzas".

Tras la aprobación de la moción en el pleno de octubre, los sindicatos aseguran que "seguimos sin ver que el gobierno haya acatado el propósito de la moción, que era dar un impulso y retomar la negociación. Hoy hemos ido con los carteles para que manifiesten su voluntad negociadora".