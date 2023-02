La Conselleria de Sanidad da por controlado el brote de sarna en colegios de Alcoy y descarta que exista transmisión comunitaria en la localidad tras realizar un cribado en 829 niños, niñas y personal de distintos centros escolares.

Así lo comunican fuentes de este departamento, que inciden en que no se han detectado casos nuevos de sarna, "por lo que no ha habido transmisión comunitaria en estos centros. Los casos detectados pertenecen a brotes familiares", afirman desde la Conselleria.

La dirección de Salud Pública contabilizó el martes un brote con 62 casos de este trastorno cutáneo en el departamento de salud, de ellos 56 en Alcoy, dos en Ibi y cuatro en Benimarfull.

Ya por entonces se apuntaba a que el origen posiblemente estaba en núcleos familiares y que se ha contagiado al entorno escolar. El primer día del brote eran seis los colegios alcoyanos y una guardería afectados, y en total se contabilizaban 48 alumnos y 3 profesores. Así como 5 familiares de niños con sarna, según datos de Salud Pública.

En Ibi los diagnosticados de sarna fueron 2 personas que pertenecen al mismo entorno. En Benimarfull los 4 afectados pertenecen al mismo centro educativo: 3 alumnos y un padre. La sarna sobre todo está afectando a escolares de Infantil y Primaria.

"La sarna suele afectar al espacio entre los dedos de las manos, la cara de flexión de las muñecas, las axilas, la zona auricular posterior, la cintura (incluido el ombligo), los tobillos, los pies y las nalgas. Estas lesiones suelen venir acompañadas de un intenso picor el cual suele comenzar por la noche, aunque se generaliza a todo el día conforme empeora el cuadro clínico", explican fuentes de sanitarias.

Desde Salud Pública aseguraban no encontrar explicación al brote en el departamento de salud de Alcoy. "Han aumentado los casos en toda España. No hay que tener miedo, hay que dar calma" y añaden que "estaba erradicada, pero ha vuelto y la movilidad puede haber afectado, ya que es uno de los factores que más influye".

La concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Alcoy, Teresa Sanjuán, admitía que los casos en escolares en un principio estaban "focalizados". Sanjuán afirmaba que las clases extraescolares han podido ser un foco de contagio ya que ahí confluyen menores de varios centros educativos.

Más de la mitad de los centros educativos de Alcoy han sufrido los casos de sarna. Por ello, Salud Pública ha emitido una serie de recomendaciones a los 13 colegios y las 7 escoletas censadas en la capital de l'Alcoià para que los dirigentes sepan qué pasos dar.

"Tenemos el medicamento y sabemos cómo se cura", indicaba la edil Sanjuán, quien señalaba que los casos "van a más", pero que no se teme por la salud de los afectados, ya que "no es una enfermedad grave".

El Ayuntamiento contactó con los seis centros donde se registraron casos y envió a profesionales sanitarios para que lleven a cabo revisiones en los menores, bajo el consentimiento de sus progenitores.

Las autoridades instaron a seguir el protocolo con los pasos a hacer y aplicarse bien la crema" para poder "hacer vida normal en poco tiempo"; y facilitó el tratamiento médico a estos centros: lavar la ropa a más de 60 grados durante 10 minutos o aplicar la crema recetada tras confirmarse un caso de sarna desde el cuello hasta las plantas de los pies, además de insistir en los pliegues tras las orejas, entre los dedos, debajo de las uñas, axilas, rodillas o genitales, entre otros.

La recomendación municipal es que toda la unidad familiar siga los pasos indicados por los profesionales médicos, con el fin de eliminar los ácaros que producen esta enfermedad que genera sarpullido y picazón en diversas partes del cuerpo.