Ángel Mollá y Xelo Cascant, los dos concejales de Muro que hace pocos días anunciaron que abandonaban el PP y que crearían una candidatura independiente para las elecciones municipales finalmente se presentarán por Ens Uneix, el partido creado por el alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, quien fuera hasta 2018 uno de los máximos dirigentes del PSPV en esa provincia. De esta forma, los ediles han protagonizado un vertiginoso viraje ideológico en cuestión de semanas, aunque su padrino político está totalmente desvinculado de las filas socialistas y las dos partes insisten en que la formación tiene un carácter municipalista, al margen de cualquier sigla previa de sus integrantes.

Jorge Rodríguez, que en 2015 había logrado una amplia mayoría absoluta para el PSPV en Ontinyent y además presidía desde entonces la Diputación de Valencia, fue detenido en junio de 2018 en el marco de las operaciones del "caso Alquería" de presunta corrupción en la institución, que quedó hace unos meses visto para sentencia. Puesto en libertad a las pocas horas pero imputado en el citado caso, dimitió del cargo provincial pero se mantuvo como alcalde de la localidad, y en abril de 2019, apenas un mes antes de las elecciones, abandonó las filas socialistas para crear su propio partido, La Vall Ens Uneix, con el que cosechó una victoria aún más abrumadora: 17 concejales de 21. La formación cuenta con otra alcaldía en la misma comarca, la de El Palomar, un pueblo de poco más de 500 vecinos, también con un exsocialista al frente.

El partido ha iniciado en las últimas semanas su expansión en otras comarcas de la provincia de Valencia, prescindiendo de la alusión a la Vall d'Albaida y dejando únicamente el nombre de en Ens Uneix, precedido del topónimo correspondiente. Ahora da el salto a la provincia de Alicante con la candidatura Muro Ens Uneix, que estará encabezada por Ángel Mollá y con Xelo Cascant como número 2. Los ediles tránsfugas abandonan con ello la idea de la agrupación de electores Muro Avança, que habían anunciado cuando informaron de su marcha del PP.

La candidatura se ha dado a conocer este jueves, con la presencia del alcalde de Ontinyent, así como de su primera teniente de alcalde y del primer edil de El Palomar. Mollá ha defendido que se trata de "un proyecto nuevo", y que "estamos llenos de fuerza" y con todas las ganas de "construir nuestro pueblo, siguiendo con lo que hemos estado haciendo estos 16 años". La pertenencia a Ens Uneix, ha señalado, "nos dará una cobertura, un paraguas donde podremos apoyarnos", aludiendo sobre todo a la estructura con que ya cuenta esta formación, que les facilitará de manera notable la manera de funcionar ante la Junta Electoral.

"Municipalistas a ultranza"

El que fuera candidato del PP en Muro en 2011, 2015 y 2019 ha expuesto que "hemos encontrado muchos aspectos en común con Ens Uneix", y que se trata de "un partido tolerante, de un carisma social importante" y "sin línea ideológica", sino que es "municipalista a ultranza". Ha recordado que se trata de "un caso de éxito", avalado por su arrolladora victoria en Ontinyent hace cuatro años, y a su juicio la clave para ello reside en "la confluencia en un punto común" al margen de ideologías o siglas. Mollá ha argumentado que él y Cascant "hemos sido municipalistas desde el primer día", y por eso han creído oportuno sumarse a este "proyecto transversal", que consideran más eficiente para mejorar "todos los aspectos que afectan a nuestro pueblo".

Te puede interesar: Alcoy El alcalde de Muro se da de baja en EU y se convierte en concejal no adscrito

Jorge Rodríguez, por su parte, se ha referido a la obligación de los gestores municipales de buscar consensos, y ha defendido que "si algo nos habéis demostrado es capacidad en entendimiento", aludiendo al pacto de gobierno que en 2019 alcanzó el PP de Muro, con Mollá y Cascant al frente, con Cs y dos ediles expulsados de EU, el actual alcalde, Gabriel Tomás. Ha alabado que "en cuatro años, el gobierno municipal no ha tenido ni un solo conflicto". En su opinión, la clave para ello ha sido "olvidarse de las siglas y situar por encima a las personas". En ese punto, ha recalcado, "da igual de dónde vengamos, lo importante es a dónde vamos".

Como ya publicó este periódico, Mollá y Cascant decidieron abandonar el PP después de que la dirección regional del partido les comunicara que no contaba con ellos para la próxima candidatura. En 2019 obtuvieron cuatro concejales, los mismos que Compromís, que fue la fuerza más votada. Los populares y el único representante de Cs apoyaron en la sesión de investidura a Gabriel Tomás como alcalde. El peculiar equipo de gobierno, no obstante, se ha mantenido estable a lo largo de estos cuatro años. Tomás concurrirá a estas elecciones por una candidatura independiente, Xarxa Muro, mientras que por el PP lo hará Noelia Úbeda, una de las dos ediles del PP que no han abandonado el partido.