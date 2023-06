Àlex Cerraledo se estrena como vicalcalde de Alcoy para los próximos cuatro años. Cerraledo espera que la buena sintonía con el PSOE siga siendo la tónica a lo largo de la legislatura.

¿Cómo afronta los próximos cuatro años?

Con ilusión y ganas de trabajar, de hecho ya lo estamos haciendo. Al final nuestra apuesta es cambiar la forma de gobernar en la ciudad.

De secretario de grupo municipal y comarcal a vicealcalde, es un salto grande

Cuesta un poco. De tener unas responsabilidades a tener las que ahora cuesta, pero soy una persona que me adapto fácilmente a las circunstancias y es un reto. Me gustan mucho los retos. Tengo un buen equipo y eso hace que todo sea más fácil, en el sentido de tener buenos resultados.

¿Cuál va a ser la relación con los socios de gobierno?

Durante toda la negociación ha sido una relación buena y pienso que tiene que ser así en todo momento. Habrán tensiones pero al igual que las que hay dentro de los propios grupos. Todas esas cosas se tienen que resolver fácilmente y con diálogo, que creo que es lo que ha faltado en ocasiones y es lo que la ciudadanía ha pedido. Al igual que la conexión entre partidos y ciudadanía.

¿Cree que va a predominar ese buen ambiente o habrán discrepancias?

Soy de los que piensa que las discrepancias son buenas. Otra cosa son las tensiones, que creo que no habrán. Lo primero habrá que solucionarlo. Gracias al pacto que hemos hecho solventaremos muchas de esas discrepancias porque los puntos más importantes estamos de acuerdo.

¿Qué os han transmitido los militantes de Compromís tras el pacto?

No hubiésemos pactado si la militancia no nos hubiera dado el visto bueno. Hicimos una asamblea en la que se aprobó el documento del pacto como el gobierno en coalición.

¿Por qué Guanyar no ha entrado en el acuerdo?

No sabemos exactamente qué es lo que ha hecho que no entre. Estábamos dispuestos a tener un gobierno tripartito, pero al final ellos han decidido estar desde la barrera. Lo entendemos y son decisiones de cada partido. Supongo que la militancia también ha influido, cada uno sabe hasta donde puede llegar.

¿Cuáles son los retos más urgentes para Alcoy?

Primero tenemos retos medioambientales como la transición energética o la reducción de gases de efecto invernadero. Ya tenemos proyectos que queremos adelantar en cuestiones de transición energética en Alcoy. En el ámbito social tenemos la soledad no querida pues tenemos programas para que la gente mayor de la ciudad que tiene problemas a la hora de relacionarse con la administración tenga facilidades para hacerlo. En lo económico queremos encontrar ese suelo industrial Mancomunado que hemos concertado con el PSOE y ya estamos hablando con Cocentaina y Muro. Esa es otra de las cosas en la que ahora nos estamos adentrando.

¿Cuál va a ser la evolución de Alcoy con la entrada de Compromís en el gobierno?

Que sea un gobierno más accesible y dialogante con las asociaciones y entidades. Además de que las políticas de la ciudad sean más adecuadas a las necesidades de los alcoyanos y las alcoyanas. Tener una ciudad más inclusiva, feminista y verde.

El alcalde aseguraba que quizá la ciudadanía no entendió bien al partido a la hora de explicar la peatonalización o el carril bici, ¿a Compromís puede que se le entienda mejor?

Esas acciones las hizo el PSOE. Nosotros probablemente no las hubiésemos hecho de la misma manera. Son proyectos beneficiosos pero la ejecución no ha sido la más adecuada. Pensamos que una de las cosas que ha faltado ha sido el diálogo con las entidades sociales, precisamente porque no estaban muy de acuerdo en la ejecución de esos proyectos.

¿Cobra más realidad la idea del polígono Mancomunado ahora que en Cocentaina y Muro también hay gobiernos PSOE-Comrpomís frente a la opción de La Canal?

El PSOE no ha estado en contra del polígono Mancomunado solo que le faltaba el permiso de la administración. Ahora al estar Compromís en administraciones cercanas creo que será una solución viable, rápida y sobre todo más que otras que se plantean. Además será también más acuerdo a nuestro entorno. Lo que hemos hecho en el pacto ha sido hablar del polígono Mancomunado, de hacer diferentes bolsas. La Canal no es la solución al suelo industrial, creemos que no será viable y que no llegará a hacerse. Hay que trabajar en algo que se pueda hacer realidad, por ello hay que avanzar en el Mancomunado que a las comarcas les hace falta.

Las concejalías, ¿se solicitaron expresamente esas al PSOE?

Sí. Al final negociamos y solicitamos alguna otra más en función a nuestros perfiles.

¿Por qué se fracciona Cultura?

Son dos personas que están preparadas. Ignacio Trelis (PSOE) su función es la pinacoteca y museos. Nosotros tenemos interés en el arte moderno, las artes escénicas y el panorama musicial valenciano. Queremos promover la cultura de kilómetro cero.

Promoción Económica, Comercio, Políticas LGTBI e Igualdad son sus áreas, ¿qué planes tiene?

En Igualdad queremos hacer las políticas transversales ya que consideramos que no solo tiene que ser Igualdad la que trabaje sino que todas las concejalías sean así. Queremos trabajar mucho de la mano de las entidades que se que no estaban contentas y hacer cambios.

¿Qué espera del nuevo gobierno del Consell?

Confiamos en que haya buenas relaciones porque son dos administraciones que tienen que trabajar juntas. Esperamos continuar recibiendo la atención de la Generalitat y que hay inversiones que están en marcha y queremos que continúen, como el Teatro Principal.

¿Cómo se ve Àlex Cerraledo al final del mandato? ¿Qué le habría gustado conseguir?

Espero haber cumplido una parte de lo que hemos pactado. Es nuestra hoja de ruta de la legislatura y esperamos haber conseguido una ciudad igualitaria, verde y feminista.