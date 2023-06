La Generalitat ha dado pasos en los trámites para elaborar el Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje Protegido de la Sierra del Maigmó y Sierra del Cid, que será el marco normativo básico para la administración de este espacio natural. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado esta semana una resolución en la que se da cuenta del proceso de redacción del proyecto, aprobando al mismo tiempo medidas transitorias para evitar que el enlave pueda sufrir daños mientras tanto.

El Paisaje Protegido de la Sierra del Maigmó y Sierra del Cid comprende más de 15.800 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Castalla, Tibi, Agost, Petrer y Sax, de forma que sus vertientes recaen a tres comarcas distintas. La protección de este espacio fue decretada por el Consell en febrero de 2007, pero hasta la fecha no se le ha dotado de un Plan Rector de Uso y Gestión propio, por lo que se rige a través de la norma genérica autonómica. El nuevo documento que se elabore servirá para definir de manera más precisa los valores de este enclave y las actividades que en él se pueden llevar a cabo y las que no.

La publicación de esta semana en el DOGV no recoge detalles sobre el contenido del futuro plan rector, ni fija ningún plazo para su elaboración, sino que señala la adopción de medidas cautelares en tanto que no esté finalizado ese proyecto, de forma que el paraje no quede desprotegido durante el tiempo que transcurra hasta entonces. Llama un tanto la atención, eso sí, que la resolución para la puesta en marcha de estas disposiciones transitorias llegue más de 16 años después de la declaración como Paisaje Protegido; de hecho, ese retraso ya fue denunciado en 2022 por el Consejo de Participación del paraje.

Te puede interesar: 1 La sierra de Salinas, el Maigmó y la Laguna de Villena, declaradas zonas de Especial de Conservación

Las medidas cautelares son igualmente muy genéricas. Según el DOGV, desde esta misma semana queda prohibida en la totalidad de la superficie del Paisaje Protegido de la Sierra del Maigmó y Sierra Cid cualquier tipo de actividad "que suponga una transformación sensible de la realidad física y biológica" del lugar, que pueda "llegar a hacer imposible la consecución de los objetivos del mencionado plan". En definitiva, todo tipo de acción que corra el riesgo de alterar de alguna forma las condiciones del enclave.

El conjunto de las sierras del Maigmó y del Cid supone una barrera natural entre la Foia de Castalla, l'Alacantí y el valle de Vinalopó, y no solo física sino también pluviométrica, dado que las vertientes que dan hacia el sur son semiáridas, mientras en las recayentes al norte el clima es mucho más benevolente. Esto genera un importante contraste de vegetación entre unas zonas y otras, lo cual, a su vez, hace que el entorno sea un importante pulmón para las áreas urbanas que tiene alrededor, incluyendo el área metropolitana de Alicante por la poca distancia a la que se encuentra.