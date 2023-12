El oncólogo Alfredo Rizo tomó las riendas de la gerencia del Hospital Virgen de los Lirios a finales de agosto. Rizo se formó en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el hospital de Alcoy, aunque también fue jefe del servicio de Oncología en el Hospital de Sant Joan d'Alacant. El actual gerente desempeñó un papel destacado como representante durante las protestas del 2021 debido a la escasez de especialistas en el centro sanitario. Sorprendentemente, esta experiencia, que inicialmente creía que lo alejaría de su posición actual, ha sido parte fundamental para su trayectoria actual.

¿Qué se ha encontrado al entrar a la gerencia?

Mucha más lista de espera de la que nos temíamos, con problemas que ya estaban y con otros que han aparecido. Aunque también con soluciones y proyectos.

¿Qué problemas?

Una lista de espera mayor en dermatología, cirugía, traumatología, oftalmología, digestivo... Ya nos hemos puesto a trabajar sobre ello. El problema de digestivo llevábamos mucho tiempo señalándolo por culpa del programa de detección precoz de cáncer de colón que estaba mal montado desde el primer día y que teníamos una lista de espera de ocho o diez meses. Era un programa de salud pública que repercute sobre nosotros y teníamos un embalsamiento pequeño que estábamos modificando. Hemos tenido bajas de digestólogos, pero ahora puedo decir que el programa de digestivo funcionará bien en poco tiempo porque tenemos obras de una nueva unidad de endoscopias digestivas y respiratorias. Una autorización para renovar el equipo de endoscopias y técnicas digestivas que estaba obsoleto. Vamos a tener también una sala de despertar. Vamos a meter un anestesista más. Generaremos una nueva figura, que es la de gestora de casos en endoscopias que es algo novedoso. Hemos incorporado nuevos digestólogos. El problema de digestivo lo hemos solventado y los resultados se verán en los próximos meses. Acabamos de firmar también un segundo TAC nos retiraron uno viejo y no sabíamos si volveríamos a tener otro, entonces nos habíamos quedado con uno. A lo largo del 2024 tendremos el segundo TAC.

En cirugía general para aquellos que necesitan anestesia total hay una lista de espera de 898 personas a fecha de 27 de octubre, ¿Cómo se va a solucionar eso?

En esas listas lo que se trabaja es la prioridad. Las hemos analizado y prioridades 1 no hay tantas, que son aquellas que se tienen que operar en un período corto de tiempo. Estamos revisando la prioridad 3 que muchos pacientes ya ni si quieran están porque eran cirugías bariátricas, de hernias y si son personas mayores ya no quieren meterse a un quirófano.

¿Y la falta de médicos?

Anestesistas ya no tenemos falta. La falta de médicos es un problema general de toda España y de la Comunidad. Faltan en la actualidad 5.000 médicos. De momento nosotros somos un problema en lo que no podemos trabajar. Nosotros haremos un rediseño de circuitos, que pasa por generar unidad gestoras de casos. Estas gestoras serán las enfermeras, porque no tenemos médicos, pero sí enfermeras y hay un tipo de trabajo en terapia intravenosa, unidad de heridas crónicas, lactancia, consulta de oncología, neurología, unidad diabetología, son consultas que hacían antes los médicos y que ahora hace las enfermeras totalmente capacitadas para ello. Hay tareas que no tiene por qué hacer un médico como revisar tareas, historias, que no se incumplan protocolos. Con esto evitamos que haya endoscopias fallidas y que no llegue el paciente y no se pueda hacer la prueba. Esto pasa en todos los hospitales.

¿Qué le pasa a los hospitales comarcales?

Este fue el primer hospital comarcal que tuvo la provincia y uno de los primeros de España. Este se inauguró en 1972, luego en los 80 y en los 90 empezaron en toda España y la Comunidad a implantarse. Fueron un modelo de éxito porque descentralizaron la sanidad y acercaron la atención médica y enfermera a los ciudadanos y descongestionaron los hospitales grandes. Además, se llenaron de gente muy bien preparada.

El director de Atención Primaria del área de salud de Alcoy cree que se convertirá en una zona de difícil cobertura.

El problema es como va a regular. En Galicia lo tienen bien implementado y es que no hay aumento de remuneración, pero sí que hay aumento curricular de puntos. Si nombras a toda la zona como difícil cobertura se generarán agravios comparativos que nos pueden generar un problema mayor. Cuando se establezca qué mecanismos regulan la difícil cobertura hay que contemplar que aquí hay gente que lleva trabajando muy comprometida y no puede ser que el que venga nuevo tenga unas condiciones más favorables porque esto generará problemas de igualdad.

¿Qué plazas serían de difícil cobertura?

En este momento hemos pedido dos de rayos, una de otorrinolaringología, una de anestesia, una de reumatología y una de traumatología. Otras comunidades como Aragón tienen una cosa que se llama concurso de vacantes abiertas y permanentes, esto quiere decir que para los hospitales comarcales no hace falta que haya un concurso de vacantes para hacer traslados sino que cualquier vacante que no sea cubierta puede ser solicitada para traslado en cualquier momento. A lo mejor es algo a lo que nos tenemos que acoger.

¿Qué más novedades?

Hemos puesto en marcha la internalización de todas las interrupciones voluntarias del embarazo, algo que seremos el cuarto o quinto departamento de la Comunidad que lo tendremos. Todos los abortos legales ya no se van a enviar fuera, se harán en este hospital. Además, ya no hay objetores de conciencia. Es algo beneficioso para los ciudadanos porque ya bastante traumático es un aborto terapéutico y legal para hacerlo y tener que irte a Alicante o Elche. Nos lo aplaudían desde conselleria. Además, nos ahorra 100.000 euros al año.

¿Y sobre la atención médica rural?

Es algo que ha centrado nuestro trabajo en estos primeros meses. Ya he hecho contactos con Diputación y con la Mancomunidad para redistribuir los procedimientos, los procesos y los circuitos. No tendremos más médicos, pero los tendremos que distribuir. Los planes todavía no los tenemos elaborados. Además, ya nos hemos puesto en contacto con ellos para ver que ayuda económica, operacional... Estamos cerca de conseguir proyectos que van a mejorar la atención rural. Tenemos 32 pueblos en la comarca y 25 de ellos son muy pequeños. Están divididos en dos centros de salud en Benilloba y Muro. En este momento hay un médico que va distribuyéndose y hay un médico para 50 personas, la eficiencia de eso es baja. No vamos a poder rescatar a esos 50 pacientes para desplazarlos a otro sitio, pero vamos a estudiar como podemos en lugar de mover un médico, mover a pacientes a una consulta centralizada.

Pero muchos de esos pacientes ni siquiera tienen transporte particular...

Eso es lo que estamos hablando con la Mancomunidad y la Diputación.

¿Un autobús o vehículo sanitario?

Algo. No se puede adelantar todavía qué será, pero estamos en ello.