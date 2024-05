Las obras del parque tecnológico de Rodes se vuelven a retrasar en Alcoy: acabarán a finales de año

Nuevo retraso en el parque tecnológico de Rodes de Alcoy. La última previsión era que las instalaciones estuvieran finalizadas en septiembre, pero un nuevo contratiempo hace que la terminación de los trabajos se demore hasta finales de año, según han explicado este miércoles fuentes municipales. Así, uno de los "inquilinos" de este complejo de innovación, el Centre de Turisme (CdT) de Alcoy, se pondrá ya en marcha allí en 2025. Precisamente el director general de Turismo, José Manuel Camarero, ha visitado este miércoles las obras, y ya son 16 las empresas interesadas en instalarse en Rodes.

Las labores arrancaron a finales de 2021, con un plazo de ejecución de 28 meses, pero la actuación ha sufrido varios contratiempos, como la aparición de explosivos de la Guerra Civil, modificaciones de proyecto que han incrementado su coste o problemas de suministro por la Guerra de Ucrania. A principios de enero se informó de que pese a que la última previsión era que este abril pudieran implantarse ya las empresas, la nueva estimación se aplazaba a septiembre.

Pero esta demora se amplía a finales de año, debido a que las obras del edificio administrativo, colindante al parque pero con afección sobre el patio central, aún no se han vuelto a licitar y mientras no se acaben esas obras no se podrán concluir las del parque, ya que están conectadas. Así, la finalización de la zona dedicada al Parque Tecnológico (el vértice inferior de la manzana), que estaba prevista para el mes de septiembre, se retrasará unos meses, hasta final de año, debido a que la empresa constructora ha tenido que pedir un aplazamiento al retrasarse la citada licitación del edificio administrativo, y depender de esa obra para acabar la suya.

Las obras de acondicionamiento del parque tecnológico de Rodes / JUANI RUZ

En cambio, se mantiene para este verano (entre julio y agosto) la finalización de las obras de la parte social, que corresponde a la mitad superior del complejo: auditorio, salas de lectura, salas polivalentes, sala de música, etc.

CdT

En cuanto a la visita del director general de Turismo de la Generalitat, José Manuel Camarero, este ha estado acompañado por la edil de Turismo, Lorena Zamorano (PSOE). Los trabajos han destacado que están muy avanzados y se espera que el complejo esté ya operativo en 2025, cuando se pondrán implantar empresas y trasladarse el CdT de Alcoy, que desde su puesta en marcha se ubica en el centro de FP Batoi.

Así, el director general ha anunciado durante su visita que Turisme Comunitat Valenciana está trabajando en la elaboración del nuevo programa formativo de la red de CdT para el próximo curso, con nuevas propuestas consensuadas con los colectivos del sector turístico que trabajan en las comarcas donde se ubica cada CdT de la Comunitat Valenciana. Camarero, que ha presidido este miércoles los consejos asesores del CdT de Alcoy y de Alicante, ha señalado que “estamos trabajando conjuntamente en la elaboración de una programación acorde a las necesidades del momento”.

El director ha destacado que el objetivo de la Conselleria es “elaborar una programación consensuada con los colectivos del sector turístico de la Comunitat Valenciana”. Además, ha explicado que “hemos hablado de la preocupación que tenemos por explicar que somos un sector en el que se trabaja muy bien, altamente cualificado y con gente muy preparada”, por ello, "desde Turisme ofrecemos las mejores infraestructuras para una enseñanza práctica y con altas probabilidades de inserción laboral", ha indicado el director general de Turismo.

Tras la reunión del consejo asesor del CdT de Alcoy, José Manuel Camarero ha visitado las instalaciones del nuevo Centro de Turisme (CdT+i) de Alcoy, ubicado en el complejo Rodes y que "se espera que en breve pueda estar finalizado para comenzar su actividad". Un funcionamiento que no llegará antes de 2025, ya que requiere que esté totalmente finalizado Rodes para iniciar el traslado, lo que además supone la licitación por parte de la conselleria del equipamiento del CdT.

Visita realizada por el director de Turismo a Rodes / JUANI RUZ

En la visita, el director general de Turismo ha señalado que “las obras van muy avanzadas” y ha recordado que “se trata de un CdT+i, de innovación, en el que ya estamos trabajando para dotarlo de contenido”. En esta línea, ha explicado que el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, Invat·tur, “ya está planteando propuestas para este CdT+i de Alcoy”.

Por su parte la edil de Turismo ha señalado que "ha sido un acierto la puesta en marcha del CdT, independientemente de las instalaciones, porque al final el CdT es formación, emprendimiento, y llevamos cuatro años poniéndolo en marcha. Lo único que nos falta son las instalaciones, pero las dinámicas ya están creadas" gracias a su inicio en el centro de FP Batoi. "El éxito vendrá precisamente por haber tenido previsión de poner en marcha previamente todas esas ofertas y necesidades y esas sinergias. Las obras acabarán este año, tanto las del CdT como las del resto de instalaciones. Y la voluntad es que ya el año que viene podamos establecernos".

Consejo asesor CdT Alcoy

En el consejo asesor del CdT de Alcoy se ha hecho un resumen de las acciones formativas previstas durante el primer semestre de 2024. En concreto, se han realizado un total de 13 cursos formativos que han contado con 162 participantes. Entre la programación prevista para el segundo semestre de 2024 destacan cursos de cocina centrados en la cocina de otoño, como el de ‘Setas y caza’, ‘Arroces de montaña’ o ‘Potajes, ollas y calderos’.

Además, también se encuentra la formación de ‘Técnicas de guiaje en vías ferratas’, o cursos de gestión como ‘Diseño de cartas para restaurantes con Canva’, entre otros.

Consejo asesor CdT Alicante

En el consejo asesor del CdT de Alicante también se ha hecho un resumen de la programación del primer semestre de 2024, donde se han programado un total de 47 cursos formativos con un total de 836 participantes.

Las obras del parque tecnológico de Rodes, en una imagen de este miércoles / JUANI RUZ

Además, se ha acordado la programación que se llevará a cabo en el próximo semestre, tanto de cursos con certificado de profesionalidad, como sin certificado de profesionalidad, así como los cursos para los trabajadores en activo.

El parque tecnológico de Rodes

Las obras de recuperación del complejo de Rodes y su transformación en Parque Tecnológico Urbano han supuesto una inversión de nueve millones de euros, cofinanciada al 50% por la Unión Europea a través de los fondos FEDER; la Generalitat Valenciana, que aporta un 30,25% y el Ayuntamiento de Alcoy, que se hace cargo del 19,75% restante aproximadamente.

El proyecto de Rodes abarca una extensa manzana en el barrio de Santa Rosa, en la que durante gran parte del siglo XX hubo una fundición con el mismo nombre. Los edificios, tanto las naves industriales como los de oficinas y algunos de viviendas, se construyeron con claros influjos modernistas a comienzos de esa centuria. Gran parte de esos elementos arquitectónicos se están manteniendo en la rehabilitación. En los terrenos se están construyendo tres dependencias distintas: el parque tecnológico, el Centro de Desarrollo Turístico de Interior y edificios de servicios administrativos.