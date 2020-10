Urbanismo se lleva más de un millón de euros del cuarto ajuste del Presupuesto

Del total, dos millones de euros irán destinados prácticamente a partes iguales para el refuerzo en la limpieza de los colegios y la compra de material sanitario para hacer frente a la covid-19. También se incluye una partida de 365.000 euros para ayudas a empresarios y pymes, que se suma a la anterior de 635.000 euros. Sin embargo, no todo el dinero irá destinado a medidas derivadas de la pandemia, sino que Urbanismo también conseguirá una parte importante del pastel. En concreto, recibirá 423.000 euros para la expropiación de terrenos (la mayor parte para la ampliación de la Vía Parque en Ciudad de Asís) y para el pago de cuotas de la urbanización del APA/9 en Vistahermosa, que supondrá un gasto de 656.000 euros. También se refleja una partida de 163.000 euros para la compra de mobiliario para Urbanismo, una cantidad por la que Unidas Podemos ha cuestionado al no considerar que sea «urgente» en tiempos de pandemia. La coalición también ha preguntado por el millón de euros para el refuerzo de la limpieza de colegios. Estos dos asuntos, según señalaron ayer, pueden ser clave en el signo del voto del grupo en un pleno que se prevé para antes de finalizar octubre.

En la cuarta modificación de créditos, que el bipartito expondrá hoy a Compromís, figuran como partidas de ámbito social 346.000 euros para un programa de acompañamiento a personas mayores, 54.500 euros para un programa contra la brecha digital y, por último, 18.000 euros para estudiar un plan municipal de atención integral de baja exigencia. Además se añaden otras partidas como 17.500 euros para la escultura en honor a los fallecidos por coronavirus en la ciudad. Por último, también se incluyen 83.000 euros para equipamientos culturales en museos alicantinos, según el borrador.

Críticas

La reunión con el bipartito sirvió ayer a Unidas Podemos para reprochar en público al PSOE la decisión de «facilitar» la aprobación del Presupuesto municipal de 2021, tal y como anunció el jefe del Consell y secretario general del PSPV, Ximo Puig. Y es que en la coalición morada no ha sentado nada bien que el PSOE vaya, al menos, a abstenerse en la votación, lo que supone poner la alfombra roja a los segundos presupuestos del bipartito. «Necesitamos una línea común en la izquierda y no apoyar el modelo de parque temático o la ciudad fachada que promueven el PP y Ciudadanos», señaló ayer el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, tras la reunión mantenida con el equipo de gobierno de cara a la cuarta modificación del Presupuesto de 2020. Desde la coalición apuestan por «consolidar el espacio del Botànic» en Alicante y no por tenerle la mano al bipartito liderado por Barcala. «Queremos llamar la atención al PSOE por el anuncio de Ximo Puig, sobre todo sin llegar a conocer el borrador del Presupuesto», prosiguió López, quien consideró un cheque en blanco el anunciar que se va a facilitar la aprobación de un documento que aún se desconoce. Desde Unidas Podemos aseguran que la izquierda tendría que unirse para llevar «una línea en común».