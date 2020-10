Encargo de bocadillos por WhatsApp y colas en las cantinas

Pedidos desde el día anterior por WhatsApp; colas de espera guardando las distancias que llegan a prolongarse hasta el patio; servicio en puestos ambulantes para no entrar al local; y unas poquitas mesas al exterior en los escasos casos en que se dispone de espacio. Este es el inusual panorama que presentan este curso las cantinas de los institutos de Secundaria, cuyos concesionarios se han visto obligados a reinventarse para no cerrar y mantener un servicio del que de otra forma no podrían disponer los alumnos por culpa de la pandemia.